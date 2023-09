Bleach TYBW: Kubo parla dell’intenso lavoro per il finale della seconda parte dell’anime

La seconda parte dell’adattamento anime di Bleach: La Guerra dei Mille Anni è ormai prossima alla sua conclusione. La seconda parte dello sconvolgente combattimento tra la Soul Society e lo Sternritter ha regalato ai fan della serie shoen alcuni dei momenti più importanti presenti nel manga. E sicuramente con l’episodio finale, che sarà uno speciale, mirerà a porre fine alle vicende di Ichigo con il botto. Presentando un finale di un’ora e due episodi, con il presente articolo vogliamo riportare le parole di Tite Kubo. Il mangaka ha parlato della dura programmazione e mole di lavoro serio per la realizzazione di questa seconda parte.

Dopo la grave sconfitta di Ichigo Kurosaki contro Yhwach durante la prima parte de La Guerra dei Mille Anni, il protagonista è tornato in battaglia nella seconda parte dell’anime. Grazie al suo intenso addestramento, Ichigo ha dimostrato di essere capace di controllare una seria pressione spirituale nell’affrontare più membri dello Sternritter contemporaneamente. “Separazione” si concluderà questa settimana, ma ci sono attualmente altre due parti aggiuntive in lavorazione che mirano a portare a termine la Guerra dei Mille Anni. Questi adatteranno sempre il grande arco narrativo finale del manga scritto e disegnato da Kubo. Al momento, né Kubo né Pierrot hanno confermato cosa riserverà il futuro alla serie anime di Bleach. Ma i fan del franchise shonen incrociano le dita affinché la storia di Soul Reaper continui.

In una recente discussione con i fan, Kubo ha discusso dell’episodio 24 dell’adattamento anime di Bleach. E il mangaka si è soffermato principalmente su ciò che ha supervisionato personalmente in questo episodio. “Questa settimana ho supervisionato le scene aggiuntive all’inizio dell’episodio 24 e l’aggiunta di eventi aggiuntivi per le Guardie Reali. Questa volta tocca a me metterle in mostra“.

Tite Kubo ha poi accennato al gran finale di “Separazione” e al lavoro che ha dovuto svolgere personalmente nello speciale di due episodi. “Per quanto riguarda i due episodi in arrivo la prossima settimana, ci ho lavorato molto e sono i due episodi ai quali ho lavorato di più dall’inizio di tutta la seconda parte dell’anime“. Questo dimostra ancora una volta la serietà che l’intero staff sta mantenendo, mirando ad un lavoro senza sbavature.

