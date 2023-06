Dr. Stone: la seconda parte della terza stagione anime debutterà a ottobre 2023

Dr. Stone è uno dei manga shonen post apocalittico e di fantascienza più amati dai fan. Il manga, scritto da Riichirō Inagaki e disegnato da Boichi, ha debuttato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha nel 2017 e si è concluso nel 2022. Ma nonostante il manga si sia concluso, l’anime è ancora in corso con la terza stagione e con il presente articolo vogliamo riportare una novità in merito.

Infatti l’account Twitter ufficiale della terza stagione di Dr. Stone, intitolata New World, ha annunciato che la seconda parte dell’adattamento anime farà il suo debutto ufficiale quest’anno nel mese di ottobre. La prima parte si è conclusa infatti il 15 giugno, con l’undicesimo episodio intitolato Un miracolo con il mio pugno.

L’anime di Dr. Stone è realizzato dallo studio di animazione TMS Entertainment. La prima stagione ha debuttato sul piccolo schermo in Giappone nel 2019 e si è conclusa sempre nel 2019 a dicembre. Successivamente la seconda stagione è andata in onda da gennaio 2021 a marzo 2021. Prima del ritorno con la terza stagione, Dr. Stone ha presentato uno speciale televisivo incentrato su Ryusui, il figlio del patriarca del Conglomerato Nanami e uno dei principali personaggi del Regno della Scienza, Senku l’aveva rianimato per la sua esperienza nella navigazione al fine di capitanare il Perseo alla fonte della pietrificazione.

Riguardo la terza stagione è stata presentata in anteprima il 6 aprile 2023. In Italia, Dr. Stone è arrivato in tutte le fumetterie grazie a Star Comics che ne ha annunciato la pubblicazione nella collana Dragon, iniziando il 1º novembre 2018. Le vicende di questa serie shonen sono ambientate nell’anno 5738. Qui, da migliaia di anni, l’intera umanità si ritrova tramutata in pietra a causa di una catastrofe naturale.

Uno dei protagonisti principali, Ooki Taiju, riesce inspiegabilmente a risvegliarsi, trovandosi di fronte ad una realtà diversa da quanto ricordava. Infatti adesso la natura ha ripreso il sopravvento sulla civiltà umana. Al suo risveglio il ragazzo si ricongiunge con il suo amico Senku, un giovane e geniale scienziato anche lui risvegliatosi qualche mese prima. Insieme i ragazzi sperano di scoprire la causa dietro all’improvvisa tramutazione in pietra e il loro obiettivo è trovare una cura.

Fonte – Anime News Network