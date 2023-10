Dragon Ball: Cooler sarà canonico in futuro? Ecco la teoria

Una nuova teoria con al centro Dragon Ball ipotizza il come Cooler potrebbe entrare a far parte della timeline ufficiale, anche considerando il ruolo di Black Freezer in futuro all’interno del manga: dopo Broly potrebbe toccare al fratello del malvagio villain? Andiamo a scoprire come. Tale congettura appare ancora una volta su Reddit e a conti fatti risulta davvero molto interessante.

NitneuDust è l’account in questione e come prima cosa evidenzia appunto, l’attuale trama di Dragon Ball Super, dove al momento ha presentato un Black Freezer capace di sconfiggere senza troppi problemi la forma UltraEgo di Vegeta e il Super Saiyan God di Goku.

Come abbiamo visto all’interno del lungometraggio “Resurrection F”, Freezer per sbloccare la sua forma “Gold” ha dovuto allenarsi duramente con uno sparring partner (in questo caso è stato Tagoma ndr), raggiungendo così il suo obiettivo. Proprio qui entra in gioco la teoria: anche se si è allenato in una camera speciale, Freezer ha avuto bisogno di uno sparring anche per sbloccare la sua forma “Black” e molto probabilmente è stato proprio suo fratello Cooler.

Ovviamente stiamo parlando solo di una teoria e questo non conferma né smentisce nulla. Fatto sta che la nuova trasformazione di Freezer di certo non si è sbloccata da sola e forse questa potrebbe essere anche un ottima occasione per inserire il leggendario Cooler all’interno del franchise. Ma come potrebbe svilupparsi il personaggio? Sarà anch’esso un partner del fratello, o quest’ultimo si opporrà?

Cooler è il fratello maggiore di Freezer per chi non lo sapesse ed è apparso in alcuni film non canonici appunto, del franchise di Dragon Ball negli anni novanta. Dragon Ball Z: Cooler’s Revenge è stato pubblicato nel 1991 mentre Dragon Ball Z: Il ritorno di Cooler è seguito nel 1992. I film hanno reso Cooler un’icona molto amata dal pubblico insieme a Broly, e come sapete di recente quest’ultimo è entrato nella timeline ufficiale, sperando nella stessa sorte anche per il villain discusso in questa sede.

