Tra le uscite targate Panini Comics del 26 ottobre 2023 si segnala l’Omnibus dedicato a Dune: Casa Atreides, nonostante il rinvio dell’uscita cinematografica di Dune 2 al prossimo febbraio.

Inoltre, due volumi di produzione italiana come If: Fondazione Immaginaria, l’ultimo tassello dell’Imagoverso di Fabio Guaglione, e Gli Uomini della Settimana 2.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 26 ottobre 2023.

Le uscite Panini Comics del 26 ottobre 2023

Gli Uomini della Settimana 2

14,00 €

Mimo, l’Ispirazione, Puah!, Aquila e Da Da Da sono gli Uomini della Settimana. E sono tornati. Ma qualcuno li vuole morti. Anzi, qualcuno ha già ucciso Aquila. E questo non è che il primo passo. Ma è stato l’Invisibile? O magari il perfido Don Baltico? O forse è solo la noia e la mancanza di un senso? La palla va ad Alessandro Bilotta (Mercurio Loi) e Sergio Ponchione (Grotesque) in questo nuovo strabiliante capitolo della serie.

If: Fondazione Immaginaria

21,00 €

L’ULTIMO VOLUME DELLA SERIE CHE SVELA FINALMENTE COSA LEGA I TRE PRECEDENTI TRA LORO

Esiste una società segreta che agisce nell’ombra per proteggere il mondo da creature e minacce generate proprio dalla fantasia dell’umanità: la Fondazione Immaginaria. Come sono collegati tra loro un profeta in grado di vedere il futuro, un’antica maschera che può trasformare tutti in ciò che fingono di essere e un demone imprigionato nel corpo di un ragazzo che brama la libertà? Starà al giovane Leo Knight e alla sua squadra di agenti immaginari combattere i pericoli provenienti da tre storie diverse per evitare una cataclismatica eclissi che potrebbe porre fine a tutto l’Imagoverso…

Dune: Casa degli Atreides Omnibus

32,00 €

Contiene: Dune: House Atreides (2020) #1/12

Gli autori dei romanzi best seller Brian Herbert e Kevin J. Anderson adattano a fumetti la saga Dune: Casa degli Atreides, il prequel a Dune, con i disegni di Dev Pramanik. Pardot Kynes è alla ricerca dei segreti del pianeta deserto Arakkis. Shaddam Corrino, figlio dell’imperatore Elrood, organizza un colpo di stato. Duncan Idaho cerca di sfuggire alla schiavitù. Un giovane Leto Atreides inizia il viaggio per andare incontro al suo destino. L’intera serie raccolta in un unico volume: un’occasione imperdibile per compiere un viaggio nel fantastico mondo di Dune!