Dune Parte 2: Christopher Walken entra ufficialmente nel cast

Denis Villeneuve sta aggiungendo un altro talento di alto profilo a un cast già ricco: secondo le fonti di Deadline, Christopher Walken dovrebbe interpretare l’Imperatore in Dune parte seconda, della Warner Bros. e della Legendary.

Walken si unisce all’ensemble di Star che già comprende Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya e Josh Brolin, che dovrebbero riprendere i loro ruoli, oltre a Florence Pugh e Austin Butler, annunciati di recente. Villeneuve tornerà a scrivere, dirigere e produrre il sequel.

La Legendary non ha rilasciato dichiarazioni. La produzione dovrebbe iniziare in autunno e il film dovrebbe uscire il 20 ottobre 2023. Jon Spaihts tornerà a co-scrivere la sceneggiatura insieme a Villeneuve.

Anche se Dune: Part One è andato in onda in day-and-date su HBO Max, il film è stato comunque in grado di prosperare nelle sale con un weekend di apertura di 41 milioni di dollari, che ha superato le aspettative e ha portato a un rapido via libera per un sequel settimane dopo.

Ad oggi, il film ha incassato 400 milioni di dollari al botteghino mondiale, di cui 108 milioni in patria. Recentemente ha anche ottenuto 10 nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film.

Walken è reduce da due ruoli televisivi acclamati dalla critica, con The Outlaws di Amazon Studios e, più recentemente, Severance, che è stato appena rinnovato per una seconda stagione. È rappresentato da ICM Partners.

Dune (Dune: Part One) è un film del 2021 diretto da Denis Villeneuve.

La pellicola è la prima parte dell’adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da Frank Herbert, primo capitolo del ciclo di Dune, già trasposto col film del 1984 di David Lynch e con le miniserie televisive Dune – Il destino dell’universo (2000) e I figli di Dune (2003).

Il film è composto da un cast corale che include Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

Ai premi Oscar 2022 è stato il film più premiato, con sei statuette vinte.