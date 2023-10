L’Attacco dei Giganti: svelata la cover ufficiale del volume 35 del manga

L’Attacco dei Giganti è una delle serie shonen che rimarrà per sempre nella mente di milioni di fan sparsi in ogni angolo del mondo. Scritto e disegnato da Hajime Isayama, questo manga di genere dark fantasy e postapocalittico ha debuttato in Giappone sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha nel 2009 e si è successivamente concluso nel 2021. L’Attacco dei Giganti ha subito riscosso un successo importante, attestato da diverse nomine e riconoscimenti. Infatti il manga è riuscito a rientrare tra i 13 manga che hanno ricevuto una nomination per il premio Manga Taishō nel 2011. Si è aggiudicato il Premio Kōdansha per i manga nella categoria miglior manga per ragazzi e anche nominato alla sedicesima e alla diciottesima edizione del Premio culturale Osamu Tezuka.

Come tutti i fan sono a conoscenza, le vicende del manga si sono già concluse, ma recentemente abbiamo riportato un aggiornamento inaspettato che vedrà il ritorno speciale del manga. Infatti Hajime Isayama tornerà a disegnare 18 pagine inedite e saranno racchiuse in un volume intitolato “L’Attacco dei Giganti Vol. 35″ che sarà rilasciato il 30 aprile 2024.

E con il presente articolo vogliamo riportare in anteprima la cover di questo nuovo progetto. L’aggiornamento arriva dalla pagina X dell’insider AoTWiki. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Attack on Titan Volume 35 Cover pic.twitter.com/u84TxaIMwc — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) October 24, 2023

Come si può vedere, la cover cerca di anticipare qualcosa che cercheremo di analizzare. A cominciare dal contesto, i personaggi rappresentati lavorano la terra, in quello che sembra un terreno di campagna. Questo lascia immaginare a una sorta di ripresa della vita normale dopo i danni mostruosi provocati da Eren e dalla sua Marcia dei Colossali. Quello che possiamo subito notare dalla cover è non solo la ovvia assenza di Eren, ma anche quella di Armin e Mikasa. I personaggi che si riconoscono sono il capitano Levi e quelli che seduti al tavolo con lui pare siano Gabi e Falco decisamente cresciuti.

Se questo dovesse essere confermato, allora è probabile che saranno raccontate le vicende post guerra, con tutti i personaggi più grandi. Non resta che aspettare nuovi aggiornamenti o dettagli che riporteremo prontamente, e nel frattempo ricordiamo che la parte finale della quarta stagione dell’anime debutterà il 4 novembre.