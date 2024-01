Tra le uscite targate Panini Comics del 11 gennaio 2024 troviamo gli ultimi numeri delle due collane in formato economico “bonellide” dedicate a Conan il Barbaro e The Witcher. Inoltre uno speciale prequel di Blade Runner e due nuove uscite legate al Millarworld, Night Club e il quarto volume di The Magic Order.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 11 gennaio 2024.

Le uscite Panini Comics del 11 gennaio 2024

Conan il Barbaro 9

Panini Comics Integrale

4,90 €

Contiene: Conan the Barbarian (1970) #34/37, Savage Sword of Conan (1974) #3

Chiudiamo in bellezza con un trittico di storie disegnate dal Michelangelo dei comics con la conclusione dell’adattamento di Venti di fuoco del romanziere Norvell W. Page! Inoltre, sempre Roy Thomas e John Buscema adattano Il fuoco di Assurbanipal di R.E. Howard con il Cimmero nel deserto diretto verso Aghrapur! Inoltre, La maledizione del teschio d’oro disegnata dal leggendario Neal “Deadman” Adams e un racconto breve in bianco e nero: I demoni della vetta!

The Witcher 7

Panini Comics Compendium

4,90 €

Contiene: The Witcher: Fading Memories (2020) #4, The Witcher: Witch’s Lament (2021) #1/4

Ultimo appuntamento con la collana dedicata alle avventure a fumetti di Geralt di Rivia! Concludiamo con un numero doppiamente speciale, di ben 112 pagine, con all’interno il capitolo conclusivo della miniserie Ricordi sbiaditi, seguito dall’intera miniserie I lamenti della strega! Un appuntamento imperdibile per tutti i fan dei libri e dei videogiochi di The Witcher!

Star Wars – Cacciatori di Taglie 6

Bolgia su Bestine

Star Wars Collection

15,00 €

Contiene: Bounty Hunters (2020) #29/34

Costretti ad accettare un lavoro per l’Alba Cremisi, i cacciatori di taglie devono affrontare l’Impero! Questo porterà T’onga e la sua squadra nel mirino di un vecchio alleato, mentre Valance si è imbarcato in una missione personale in cerca di vendetta contro Darth Vader!

Darth Vader 4

Regno Cremisi

Star Wars Collection

18,00 €

Contiene: Darth Vader (2020) #18/22

Lady Qi’ra ha sfidato l’Impero obbligando Darth Vader a mostrare alla sua organizzazione criminale che con lui non si può scherzare. E ora Darth Vader è a caccia di chiunque abbia qualche legame con l’Alba Cremisi, alla testa di un’improbabile squadra di eroi e assassini. Ma quanto in profondità si è infiltrata nella galassia? Il tutto mentre fa il suo scioccante ritorno Sabé, l’ancella della compianta Padmé Amidala.

Blade Runner Origins 1

Prodotti

18,00 €

Contiene: Blade Runner Origins (2021) #1/4

Los Angeles, 2009. Il detective del LAPD Cal Moureaux indaga sul sospetto suicidio di uno scienziato che stava lavorando a un nuovo tipo di replicante e scopre una cospirazione letale all’interno della Tyrell Corporation. Ambientato dieci anni prima del film di Ridley Scott, questo prequel mostra la nascita del dipartimento Blade Runner e introduce un nuovo eroe nell’universo fantascientifico immaginato da Philip K. Dick. Una storia appassionante scritta da K. Perkins, Mellow Brown, Mike Johnson e disegnata da Fernando Dagnino per i colori di Marco Lesko

The Magic Order 4

Millarworld Collection

23,00 €

Contiene: The Magic Order 4 (2022) #1/6

Nell’Ordine Magico cova il malcontento. Dopo che Cordelia Moonstone ha espulso il proprio fratello, molti si chiedono perché non usare la magia anche a scopo di lucro. Questa insoddisfazione è fomentata da un’antica ex alleata dell’Ordine che trama un colpo di mano. Saranno gli amici a diventare i nemici più pericolosi?

Night Club

Millarworld Collection

23,00 €

Contiene: Night Club (2023) #1/6

Hai 17 anni e sei stato morso da un vampiro. Resti a vivere nell’ombra, deprimendoti e bevendo sangue umano, o utilizzi i tuoi nuovi poteri per diventare il super eroe che hai sempre sognato di essere? Sei a prova di proiettile, puoi arrampicarti sui muri e puoi trasformarti in nebbia, pipistrello o persino in un lupo. Perché non divertirsi un po’? Mark Millar (Kick-Ass) e il disegnatore spagnolo Juanan Ramírez (Captain Marvel) ci raccontano di una nuova generazione di vampiri in spandex!

Cyberpunk 2077: Dov’è Johnny?

16,00 €

Contiene: Cyberpunk 2077: Where’s Johnny (2020) #1/3

Una bomba atomica ha fatto saltare in aria il quartier generale di una mega-corporazione. Si dice che sia opera di Johnny Silverhand e che ora il suo corpo sia in un luogo nascosto sotto quelle macerie.

Per verificare la cosa ed eventualmente recuperarlo viene ingaggiato un vecchio giornalista cinico, testardo e con problemi di alcolismo. L’unico che sembra essere ancora interessato a fare la cosa giusta a Night City!

Eight Billion Genies

31,00 €

Contiene: Eight Billion Genies (2022) #1/8

Se avessi a disposizione un desiderio da esprimere… cosa vorresti?

E cosa accadrebbe se anche ogni altra persona sul pianeta avesse la stessa possibilità?

In seguito alla comparsa di alcuni geni magici, a ogni abitante della Terra viene concesso di esprime un singolo desiderio.

Otto secondi dopo, il mondo si è già trasformato per sempre… e questo è solo l’inizio.

Charles Soule (She-Hulk) e Ryan Browne (God Hates Astronauts) si uniscono per dare vita a una delle serie più provocatorie ed emozionanti dell’anno, qui raccolta in un unico volume!

Star Wars Romanzi: L’Alta Repubblica – Il Sentiero della Vendetta

24,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic – Path of Vengeance

Marda e Yana fanno parte del Sentiero della Mano Aperta, un gruppo guidato da una donna carismatica chiamata la Madre che crede che la Forza non debba essere sfuttata da nessuno, Jedi inclusi. Mentre Marda si unisce a una pericolosa spedizione sul Pianeta X alla ricerca di creature misteriose da usare contro i Jedi, Yana si ritrova a stringere un’alleanza inaspettata nel tentativo di strappare il Sentiero al controllo della Madre. Queste due giovani donne dovranno affrontare un bivio, costrette a scegliere non solo il proprio destino, ma quello della galassia stessa.