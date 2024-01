È stato recentemente rivelato che George R.R. Martin, autore di Game of Thrones, è un grande appassionato di Blue Eye Samurai di Netflix, tanto quanto gli altri fan, e con grande attesa sta aspettando la prossima stagione della serie. La serie animata è emersa come una delle sorprese più notevoli del 2023, inizialmente con una presentazione discreta su Netflix, ma ha rapidamente guadagnato slancio tra gli spettatori grazie al passaparola positivo che si è diffuso.

In un aggiornamento recente sul suo blog, Martin ha condiviso la sua scoperta di Blue Eye Samurai e ha elogiato calorosamente la serie animata. “Non so da dove cominciare. Una volta che abbiamo iniziato a guardarla, non potevamo più smettere”, ha esordito Martin. “Ho divorato l’intera serie in tre notti e ora sono ansioso della seconda stagione”, ha continuato, lodando la serie per la sua eccezionale animazione e raccontando che se ai fan piace il suo lavoro, troveranno piacevole anche Blue Eye Samurai.

“Stanno compiendo gesta straordinarie nell’animazione in questi giorni, come dimostrato da serie come LOVE, DEATH, AND ROBOTS…”, ha continuato Martin. “E ciò proviene da qualcuno che è cresciuto con i classici film Disney… Tuttavia, BLUE EYE SAMURAI vanta le illustrazioni più belle che abbia mai visto. La trama è altrettanto fantastica: ambientata nel Giappone del periodo Edo, è violenta, viscerale, sexy (e un po’ perversa in alcuni momenti), con sequenze d’azione sorprendenti e personaggi ben sviluppati, complessi e reali. Eroi imperfetti, cattivi che vanno oltre la caricatura, nonostante siano pur sempre disegnati.”

Blue Eye Samurai, George R.R. Martin: “È fantastico”

Martin ha concluso con i massimi elogi, anticipando che anche i fan del suo lavoro troveranno Blue Eye Samurai straordinario. “BLUE EYE SAMURAI è un’esperienza unica, magnifica. Anche se non sei solito guardare animazioni, dovresti darle un’opportunità. È eccezionale. Se ami il mio lavoro, credo che apprezzerai anche questo.” Per quanto riguarda la serie stessa, la prima stagione di otto episodi è attualmente disponibile su Netflix, mentre la seconda stagione è in fase di produzione. Cosa ne pensi delle impressioni di Martin su Blue Eye Samurai?