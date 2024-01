Masters of the Universe: Revolution debutterà su Netflix più tardi questo mese, e ora i fan hanno ottenuto uno sguardo più dettagliato su cosa aspettarsi dalla serie sequel con un nuovo trailer. He-Man and the Masters of the Universe ha subito un importante restyling grazie a Mattel Television, Netflix e Powerhouse Animation, che hanno presentato una nuova interpretazione dei personaggi classici della franchise, riprendendo dal punto in cui si era interrotta la serie animata originale. Con Kevin Smith come showrunner, questa nuova serie è terminata con un grande cliffhanger per il futuro, anticipando nuovi nemici e ancora più nuovi personaggi in arrivo.

Questo sequel non è una nuova stagione di Masters of the Universe: Revelation, ma piuttosto una nuova serie sequel a sé stante. Masters of the Universe: Revolution vedrà He-Man e il resto dei suoi alleati affrontare un nuovo nemico con tutti i tipi di miglioramenti, potenziamenti e altro ancora in arrivo nella nuova serie. Per avere un’idea migliore di cosa accadrà nel prossimo grande capitolo della franchise, Netflix ha condiviso un nuovo trailer per Masters of the Universe: Revolution che potete vedere qui di seguito.

Masters of the Universe: Revolution, online il nuovo trailer

Masters of the Universe: Revolution Masters of the Universe: Revolution debutterà su Netflix il 25 gennaio. Kevin Smith tornerà come showrunner per la nuova serie insieme a Chris Wood che riprende il ruolo di He-Man e Mark Hamill nel ruolo di Skeletor. Nuove aggiunte al cast vocale per la nuova serie includono Melissa Benoist come Teela, Meg Foster come Motherboard, Keith David come Hordak e William Shatner in un ruolo attualmente non confermato. Per quanto riguarda cosa aspettarsi dalla nuova serie, Netflix la presenta così:

“È tecnologia contro magia quando He-Man e gli eroici guerrieri affrontano le forze di Skeletor e qualcos’altro in MASTERS OF THE UNIVERSE: REVOLUTION – il nuovo epico capitolo nella battaglia per Castle Grayskull! Il nuovo Skeletor meccanizzato, armato con la potenza di Motherboard, attacca il cuore di Eternia mentre il Principe Adam si confronta con una nuova responsabilità e cosa significa per lui essere He-Man!

Adam è costretto a scegliere tra lo scettro e la spada, e una vita da Re o da Campione! Nel frattempo, la nuova Strega Teela cerca il segreto della Magia del Serpente tra le nebbie di Darksmoke per ricostruire un regno magico e aiutare He-Man a respingere la minaccia più grande che Eternia abbia mai affrontato: il ritorno del despota Hordak, il spietato leader dell’Impero della Horde!”

Fonte Comic Book