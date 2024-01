Il 2024 promette di essere un periodo impegnativo per Akira Toriyama, con l’attesa imminente di Dragon Ball Daima. Tuttavia, il leggendario mangaka non si ferma qui, poiché gli Z-Fighters non sono gli unici a fare il loro ingresso sul piccolo schermo. La serie Sand Land è pronta ad approdare e la sua trama si sviluppa su un pianeta deserto, dove la speranza potrebbe giungere dall’oscura entità demoniaca conosciuta come Belzebù.

Il primo film di Sand Land ha debuttato in Giappone lo scorso agosto, il 18 per l’esattezza. Sebbene la data di uscita in Italia sia ancora sconosciuta, i produttori assicurano che raggiungerà l’Occidente nel corso del 2024. Nonostante il manga originale abbia visto la luce nel 2000, concludendosi nello stesso anno, questa nuova interpretazione del classico suggerisce l’arrivo di ulteriori racconti dal geniale autore di Dragon Ball.

Sand Land: The Series, arriva un nuovo trailer

Il prossimo adattamento anime di Sand Land, simile a Dragon Ball Super: Super Hero, farà uso di una combinazione di animazione 2-D tradizionale e animazione generata al computer. Attualmente, una data di pubblicazione precisa deve ancora essere svelata, ma è atteso su Disney+ a livello internazionale entro la fine dell’anno.

Per coloro che desiderano esplorare Sand Land, il manga originale è disponibile sull’app Shonen Jump. La serie è descritta come segue: “In un futuro remoto la guerra ha devastato l’intera Terra, lasciando dietro di sé una terra desolata dove l’acqua è controllata da un avido sovrano. Alla ricerca di un lago perduto da tempo, lo sceriffo Rao si rivolge al re dei demoni in cerca di aiuto, chiedendo l’assistenza del figlio del re Belzebù e del suo compagno Ladro.

Insieme, questo improbabile trio intraprende un viaggio attraverso il deserto, affrontando draghi, banditi e la minaccia più letale di tutte: l’esercito del re! Un’avventura di viaggio e azione tra i carri armati in questa nuova storia di Akira Toriyama, il genio creatore di Dragon Ball Z!”

Sei entusiasta di immergerti nell’universo di Belzebù entro la fine dell’anno?

Fonte Comic Book