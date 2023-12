One Piece: annunciato il remake dell’anime, THE ONE PIECE

One Piece è una delle serie shonen più di successo a livello globale che ha conquistato tantissimi fan in ogni parte del mondo. Dopo aver debuttato nel 1997 sulla rivista di Shueisha, Weekly Shonen Jump, Eiichiro Oda ha saputo emozionare, stupire e divertire tutti sia nel manga che nell’anime. Le avventure di Monkey D. Rufy saranno per sempre ricordate da tutti e tramandate anche nelle future generazioni, fino a diventare un’icona del mondo dei manga.

E oltre a celebrare il manga, l’anno prossimo i fan dovranno celebrare anche i 25 anni dell’adattamento anime di Toei Animation. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare che in occasione del Jump Festa di quest’anno, è stato annunciato un progetto speciale per i 25 anni dell’anime. Stiamo parlando del remake della serie anime che si intitolerà The One Piece. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina X dell’insider animetv_jp. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Remake anime series "THE ONE PIECE" Officially Announced! Produced by WIT STUDIO

Coming soon on Netflix! ✨More: https://t.co/ou97EbV1nU pic.twitter.com/4TlnLh1iRb — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) December 17, 2023

Come si può vedere dal contenuto riportato, si tratta della prima visual del progetto remake dell’anime. Si può capire che quel bambino di spalle è proprio Rufy che guarda all’orizzonte. E per la prima volta dopo oltre 20 anni, non ci sarà Toei dietro questo progetto. Dai primi dettagli in nostro possesso infatti scopriamo che The One Piece sarà prodotto dallo Studio di animazione Wit e farà il suo debutto su Netflix. A seguire riportiamo anche un altro contenuto che mostra un breve teaser del progetto in questione:

#ONEPIECE 🚨ONE PIECE ANIME REMAKE BY WIT STUDIO pic.twitter.com/z2sZTlfU7E — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@opspoilers2024) December 17, 2023

Oda ha rilasciato un messaggio in occasione del Jump Festa parlando di questo progetto. Lo definisce un progetto per ridisegnare l’animazione di “ONE PIECE” sotto una chiave moderna. Quindi si allontanerà graficamente dalla serie di Toei.

Il mangaka aggiunge che l’uscita è ancora lontana, ed è un progetto lungo che richiederà del tempo per essere completato. Oda conclude dicendo che con lo Studio WIT e Netflix potranno consegnarlo alla nuova generazione che scoprirà One Piece per la prima volta.

Sarà sicuramente imperdibile per tutti i fan della serie shonen, anche perché sarà molto interessante scoprire il risultato grafico del remake. Infatti ormai l’occhio dei fan è abituato all’adattamento di Toei, quindi sarà interessante vedere come lavorerà Wit Studio. Sicuramente ci sarà di rimanere a bocca aperta, dato che parliamo di uno studio che ha lavorato a titolo come L’Attacco dei Giganti, Ranking of Kings e così via.