Monsters: svelato il primo trailer dell’anime dello spin-off di Eiichiro Oda

Eiichiro Oda è uno dei mangaka più famosi di sempre e sicuramente in tutto il mondo è associato solo a One Piece. Non è un caso, visto che parliamo di una serie shonen che esiste da oltre vent’anni. E ormai la storia di Monkey D. Rufy, il pirata protagonista che sogna di diventare il Re dei pirati ha conquistato tutti. Il franchise di successo è uno dei manga più venduti di tutti i tempi e il suo anime ha accumulato milioni di fan.

Negli ultimi anni, One Piece ha goduto di una sorta di rinascita con Eiichiro Oda sempre al comando. E questo è dettato dalla prima stagione del live-action che ha debuttato su Netflix, che ha raggiunto un successo inaspettato. E Netflix non ha intenzione di fermarsi qui non solo con One Piece, ma con il lavori di Eiichiro Oda in generale.

Infatti questo mese farà il debutto sul servizio di streaming l’adattamento anime dello spin-off scritto e disegnato da Oda stesso, prima di One Piece. Stiamo parlando di Monsters. Ma prima del suolo lancio, Netflix ha rilasciato il primo trailer che vogliamo riportare di seguito:

"ONE PIECE" author Eiichiro Oda's 1994 short story "MONSTERS" is receiving its first animated adaptation! MONSTERS 103 Mercies Dragon Damnation streams worldwide from January 21 on Netflix! pic.twitter.com/AIQr6ayxWG — Netflix Anime (@NetflixAnime) January 14, 2024

Monsters ha pubblicato un nuovo trailer e solo da questi primi minuti sembra perfetto. Come si può vedere, Monsters è all’orizzonte e a partire dal 21 gennaio tutti gli appassionati e fan di Oda potranno approfondire quanto anticipato da questa breve clip ufficiale vedendo l’intero episodio. L’episodio speciale inoltre avrà durata di 25 minuti circa.

Monsters è una storia scritta e disegnata da Oda nel 1994 e fa parte della raccolta intitolata Wanted!. Si tratta quindi di un one-shot ripubblicato nel 1998 in una compilation speciale pre-One Piece. La storia è ambientata nell’universo di One Piece ben prima della comparsa di Rufy e segue una serie di avventurieri. Da Cyrano a Ryuma, Monsters esplora le bestie dell’antichità di One Piece, e ora queste creature debutteranno sul piccolo schermo.

Monsters farà il suo debutto esclusivamente su Netflix a partire dal 21 gennaio e tutti i fan troveranno al centro delle vicende proprio Ryuma, che ha un importante collegamento con il manga shonen più famoso di Oda e soprattutto con Roronoa Zoro.

