One Piece: l’arco di Egghead è ora disponibile su Netflix!

Netflix ha riscosso un grande e inaspettato successo con One Piece, la serie shonen più famosa in assoluto. Questo traguardo incredibile è cominciato proprio con la prima stagione dell’adattamento live-action di One Piece, ma questo accadrà anche con il remake dell’anime.

Ma le novità non finiscono qui per i fan. Infatti, nonostante il servizio di streaming avesse a disposizione un buon numero di episodi della serie anime, la piattaforma ha recentemente annunciato che l’attuale arco narrativo, Egghead, sarebbe arrivato su Netflix. E ora è pronto per la visione.

Il 2023 ha visto l’arrivo della versione live-action di Netflix su Monkey D. Luffy e la sua ciurma. Ed erano, per ovvi motivi, molti i fan principalmente scettici sul risultato finale. Alla fine, la serie è riuscita a diventare un enorme successo sia tra i fan che tra i nuovi arrivati. E ad attestare tutto questo ci ha pensato la conferma di una seconda stagione del live-action. Gli episodi della prima stagione hanno adattato i momenti chiave della saga dell’East Blue, dimostrando una certa fedeltà al materiale originale. Per annunciare la seconda stagione, il mangaka stesso, Eiichiro Oda, ha confermato che non solo sarebbero tornati i Cappelli di Paglia, ma che l’equipaggio avrebbe aggiunto un nuovo membro, ossia proprio Tony Tony Chopper.

L’arco narrativo Egghead di One Piece inizia con l’episodio 1089 dell’anime, ossia in un momento in cui i Cappelli di Paglia hanno recuperato le energie in seguito agli scontri di Wano. Ora che Kaido e i suoi Pirati Bestia sono stati sconfitti, la saga finale della serie shonen è arrivata anche nell’anime oltre che nel manga. Rufy e il suo equipaggio scopriranno tante novità e segreti sull’isola di Egghead, come ad esempio la verità sull’identità dei frutti del Diavolo. Incontreranno anche nuovi personaggi, tra cui quello più importante, ossia lo scienziato noto come Dr. Vegapunk.

Anche se One Piece potrebbe essere giunto alla saga finale, Eiichiro Oda non ha lasciato intendere che la serie finirà presto. Potrebbero passare ancora parecchi anni prima di vedere Rufy e i Cappelli di Paglia salpare verso il tramonto.

Fonte – Comicbook