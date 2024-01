Monsters: l’anime del one-shot di Oda debutterà il 21 gennaio

Monsters è uno dei lavori che Eiichiro Oda ha creato prima del famosissimo One Piece. Si tratta di una storia presente nella raccolta Wanted! e recentemente abbiamo riportato diversi aggiornamenti sull’adattamento anime in arrivo quest’anno. Adesso però abbiamo modo di poter confermare e rivelare che Netflix ha annunciato la data di uscita ufficiale di Monsters di Eiichiro Oda. Netflix sta decisamente puntando molto sul franchise nato dalla mente di Oda, ossia One Piece. Infatti dopo il debutto del live-action l’anno scorso, in occasione del Jump Festa tutti i fan hanno scoperto che il servizio di streaming lavorerà anche al remake dell’anime. Ma Netflix riporterà a galla una storia di Oda che precede One Piece e lo farà con un nuovo speciale anime.

Monsters sarà un nuovo anime speciale che adatta il one-shot di Oda, pubblicato per la prima volta sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha molto prima che One Piece diventasse una serie manga serializzata. Monsters presenta alcuni legami con il mondo di Cappello di Paglia e introduce il leggendario samurai Shimotsuki Ryuma, apparso durante l’arco di Thriller Bark. Questo personaggio, ha alcuni legami con l’arco di Wano. E Netflix ha rivelato a tutti i fan che Monsters farà il suo atteso debutto il 21 gennaio.

L’uscita di Monsters è quindi prevista pere questo mese e sarà da Sunghoo Park per la produzione E&H. Si scopre anche che questo speciale durerà 25 minuti in totale e Park ha pubblicizzato lo speciale anime con un messaggio indirizzato a tutti i fan. Infatti il regista attraverso molte conoscenze e legami, ha potuto lavorare su questo one-shot di Oda come regista. Park inoltre ha già un passato con One Piece, dato che più di 10 anni fa ha collaborato al film ONE PIECE FILM Z. Da allora afferma di aver acquisito molta esperienza e ora è pronto per Monsters.

Il one-shot racconta una storia successivamente inserita nella trama di One Piece, come background del personaggio di Ryuma, ovvero il protagonista di Monsters. In questa storia ricorda molto Roronoa Zoro, come anche la sua ambientazione, il Paese di Wa visto in One Piece. Ryuma, viaggiando, raggiunge una città dove non riesce a trovare cibo in quanto senza soldi. Per pietà lo salva una cameriera di un ristorante del luogo, Flea. In questo ristorante incontra Cirano, abile spadaccino e i due si sfidano.

