È ufficiale, la storia degli anime è stata scritta! Il nuovo film dello Studio Ghibli, “Il ragazzo e l’airone”, ha portato a casa un Golden Globe nella categoria Miglior Lungometraggio d’Animazione, lasciando la comunità online in fervore. Hayao Miyazaki, il maestro dietro questo capolavoro, ha nuovamente dimostrato il suo talento.

Tuttavia, sembra che il presidente dello Studio Ghibli Toshio Suzuki, abbia quasi perso l’intero evento. Su Twitter, la figlia di Suzuki, Mamiko, ha condiviso un video che cattura l’attimo in cui Suzuki, in abiti casalinghi, entra nel soggiorno di famiglia durante la trasmissione dei Golden Globes.

Scopre della vittoria del film solo dopo essere stato informato dalla figlia, dimostrando quanto poco gli importi degli onori e dei premi. Inoltre, la sua apparente indifferenza suggerisce che Suzuki preferisca godersi il suo tempo a casa anziché stressarsi per gli eventi mondani.

Il Ragazzo e l’Airone: il presidente dello Studio Ghibli non si aspettava il Golden Globes

Sebbene lo Studio Ghibli abbia formalmente riconosciuto la vittoria online, questo sguardo sincero a Suzuki rivela che per la troupe, ciò che conta veramente è la libertà creativa e non i riconoscimenti. Gli executive dello Studio Ghibli non erano presenti ai Golden Globes del 2024, e Hayao Miyazaki è stato assente sin dal primo giorno dalla promozione de “Il ragazzo e l’airone”.

Nonostante la mancanza di interesse per gli eventi premianti, il film potrebbe continuare a raccogliere successi. Le voci suggeriscono che “Il ragazzo e l’airone” potrebbe essere nominato agli Academy Awards come Miglior Film d’Animazione, rendendo gli Oscar un evento ancora più probabile. Resta da vedere se Suzuki indosserà i suoi “bei pantaloni della tuta” per l’occasione!

Se non hai ancora visto “Il ragazzo e l’airone”, il film continua a essere proiettato nelle sale americane. Il successo di Miyazaki segna il suo ritorno nei cinema dopo un breve ritiro avvenuto alcuni anni fa. Secondo Suzuki, Miyazaki sta già considerando nuovi progetti per il futuro dello Studio Ghibli.