Delicious in Dungeon ha finalmente fatto il suo debutto nella programmazione degli anime invernali del 2024, e il regista della serie, Yoshihiro Miyajima ha rivelato il suo entusiasmo per il futuro dell’anime. L’adattamento dell’opera di Ryoko Kui era uno dei più attesi dell’anno, alimentato soprattutto dalla collaborazione con lo Studio Trigger. Con il primo episodio ora disponibile su Netflix in tutto il mondo, Miyajima ha condiviso dettagli interessanti e anticipazioni riguardo alla serie.

In un’intervista speciale con Studio Trigger Miyajima ha fornito ulteriori informazioni sul suo passato lavorativo con lo studio e ha sottolineato l’importanza di questo progetto: “È il primo adattamento anime di un manga Trigger. Tutto il nostro staff sta lavorando duramente per consegnare questo meraviglioso anime al pubblico di tutto il mondo. L’episodio 1 è appena andato in onda, ma ce ne sono altri in arrivo, 2 stagioni in totale. Spero che vi piaccia.”

Il regista Delicious in Dungeon parla del futuro dell’anime

Delicious in Dungeon è disponibile per lo streaming su Netflix, con nuovi episodi che saranno pubblicatisettimanalmente. Miyajima ha confermato che il team è pienamente impegnato nell’offrire un’esperienza straordinaria ai fan. Nel corso dell’intervista, sono stati presentati anche i principali membri del cast vocale giapponese, tra cui Kentaro Kumagai nel ruolo di Laios, Sayaka Senbongi come Marcille, Asuna Tomari nei panni di Chilchuck e Hiroshi Naka nel ruolo di Senshi.

Delicious in Dungeon, come descritto da Netflix racconta la storia di Laios, un avventuriero il cui obiettivo è fornire cibo per sua sorella minore intrappolata nelle viscere di un dungeon. Combattendo contro creature come melme, basilischi e draghi, Laios si avventura nelle profondità del dungeon, cercando di sopravvivere e portare a casa il cibo essenziale per salvare sua sorella.

Gli appassionati possono seguire questa avventura culinaria su Netflix, immersi nelle profondità del dungeon insieme a Laios e alla sua squadra.

Fonte Comic Book