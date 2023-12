Delicious in Dungeon: nuovo trailer e dettagli

L’attesissimo adattamento anime di Delicious in Dungeon farà il suo debutto l’anno prossimo, e i fan possono ricevere un’anticipazione di ciò che li attende grazie a un nuovo trailer della serie. Sebbene il manga Delicious in Dungeon di Ryoko Kui stia per concludersi all’inizio di quest’autunno, ciò non segna la fine del franchise, poiché la serie farà il suo debutto animato come una delle attrazioni principali nella programmazione invernale del 2024. L’ultima anteprima prima della première potrebbe anche essere l’ultima, poiché stiamo ottenendo ulteriori dettagli dietro le quinte.

Un recente trailer di Delicious in Dungeon, anticipando la première su Netflix il 4 gennaio in Giappone, presenta nuove aggiunte al cast vocale, tra cui Wataru Kato nel ruolo di Kabru, Rie Takahashi nei panni di Rinsha, Miyu Tomita nei panni di Mickbell, Tooru Nara nei panni di Kuro, Yuya Hirose nei panni di Holm e Kei Kawamura nei panni di Daya. La distribuzione mondiale su Netflix deve ancora essere confermata, e potrebbe seguire l’approccio di un rilascio completo, come visto con altre produzioni anime su Netflix.

Riguardo a come guardare Delicious in Dungeon, l’anime sarà disponibile in anteprima il 4 gennaio 2024, esclusivamente in streaming su Netflix. Yoshihiro Miyajima è il regista per lo Studio Trigger, con la supervisione delle sceneggiature di Kimiko Ueno, i disegni dei personaggi di Naoki Takeda e la colonna sonora di Yasunori Mitsuda.

Il cast vocale precedentemente annunciato, che ora si unisce alle nuove aggiunte, comprende artisti di rilievo come Kentaro Kumagai nel ruolo di Laios, Sayaka Senbongi nei panni di Marcille, Asuna Tomari nei panni di Chilchuck, Hiroshi Naka nei panni di Senshi, Saori Hayami nei panni di Falin, Akira Miki nei panni di Namari e Shinji Kawada nel ruolo di Shuro.

Delicious in Dungeon offre un assaggio del suo anime, un’avventura intitolata “Delicious in Dungeon” che ruota attorno al concetto di “mangiare” e “essere mangiato”. Nelle profondità del dungeon, l’avventuriero Laios, dopo che sua sorella è stata inghiottita da un drago rosso, ritorna nelle viscere del dungeon dove scopre non solo tesori, ma anche cibo.

Di fronte al pericolo imminente che la sua sorella possa essere digerita, Laios decide: “Il cibo sarà auto-provvidenza dall’interno della prigione!” Melme, basilischi, mimic e persino draghi diventano prede mentre attraversa gli strati sotterranei, avventurandosi con determinazione.

Fonte Comic Book