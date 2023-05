Delicious in Dungeon: trailer e finestra di uscita per il nuovo anime di Studio TRIGGER

Delicious in Dungeon il prossimo anime di Studio TRIGGER ha un nuovo trailer e una data di uscita e andrà ad adattare il manga omonimo pubblicato Enterbrain nel 2014, anno in cui è iniziata la serializzazione ufficiale in territorio nipponico.

Al momento non edito in Italia il manga è arrivato al dodicesimo volume mentre per la trasposizione animata siamo ormai agli sgoccioli. La storia in questione è molto interessante e mette al centro i classici Dungeon con i mostri insieme alla raffinatezza del cibo.

I nostri personaggi infatti sono sempre alla ricerca di nuove pietanze, nuovi ingredienti per arricchire la loro cultura culinaria e anche il loro palato. Ora così come leggiamo su Comic Book vediamo un nuovo trailer di questo interessante anime, condiviso insieme a una finestra d’uscita ufficiale.

Delicious in Dungeon sarà affidato allo studio TRIGGER, casa di animazione ben nota per il suo lavoro su classici come Cyberpunk: Edgerunners, Promare, Kill la Kill e Little Witch Academia, solo per citarne alcuni. Nel 2024 approderà questo nuovo anime, con una finestra “spalancata” per gennaio.

Delicious in Dungeon: trailer e finestra di uscita per il nuovo anime di Studio TRIGGER

Sostanzialmente ci troviamo di fronte a un anime stile fantasy classico dove quest’ultimo genere si fonde a quello inerente alle storie con al centro la cucina e tutte le sue sfaccettature. I protagonisti partono per una missione di ricerca, intenti a recuperare il loro compagno di squadra perduto.

Durante l’avventura dovranno sopravvivere con quello che il dungeon offre a livello di cibo, quindi anche per questo parliamo di due genere fusi insieme. Qui potete vedere anche la visual che conferma l’uscita a inizio gennaio.

Quando il giovane avventuriero Laios e la sua compagnia vengono attaccati e sonoramente bastonati da un drago nelle profondità di un dungeon, il gruppo perde tutti i soldi e le provviste; quindi quest’ultimo è il motivo in cui da fantasy di dirama anche il genere culinario.

Fonte Comic Book – Twitter