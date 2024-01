Dragon Ball Super: cosa accadrà nel capitolo 101?

Dragon Ball Super ha raggiunto l’importante traguardo del centesimo capitolo verso la fine del 2023. E dopo aver rassicurato i fan sul prosieguo del manga anche nel 2024, Toyotaro ha rivelato agli appassionati una piccola anticipazione su cosa accadrà nel prossimo capitolo della serie.

Il manga di Dragon Ball Super ha raggiunto un bivio interessante. Infatti la serie manga ha concluso il suo adattamento degli eventi del film Super Hero e quindi ora non ha più materiale da adattare. Per di più il franchise creato dal geniale Akira Toriyama, si espanderà verso una direzione completamente nuova con Dragon Ball Daima, in arrivo quest’anno.

Dragon Ball Super ha concluso l’arco narrativo Super Hero con il capitolo 100 della serie. E si è concluso con i momenti finali senza però rivelare alcuna anticipazione su quello che accadrà da questo punto in poi. Ma in un segmento speciale per il sito web di Dragon Ball prima dell’uscita del nuovo capitolo, Toyotaro, si lascia andare e anticipa timidamente cosa aspettarsi dal prossimo capitolo. “Adesso ho disegnato 100 capitoli di Dragon Ball Super, e penso che Dragon Ball continuerà nel futuro, quindi spero di poter contare sul sostegno di tutti!” dice il mangaka.

Tuttavia risulta strano che nella sua dichiarazione Toyotaro dice che “pensa” che la serie continuerà. E queste sue parole sono risalgono a poco dopo l’uscita del capitolo 100. Ricordiamo anche che al momento il mangaka sta anche lavorando duro per rendere le cose più emozionanti in quello che verrà dopo il capitolo 100. Quindi, anche se non ci sono ancora dettagli concreti su cosa aspettarsi dal prossimo arco narrativo, sembra che sia entusiasta della prospettiva di ciò che verrà dopo.

Il capitolo 101 del manga della serie Super uscirà il 19 gennaio in Giappone e sarà disponibile sull’app digitale di Shonen Jump. Non è ancora stato rivelato ufficialmente come inizierà il prossimo arco narrativo, ma c’è ancora un potente Black Freezer che tutti i fan vorrebbero rivedere.

