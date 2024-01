Tra le uscite DC targate Panini del 11 gennaio 2024 continua l’acclamatissimo ciclo di Detective Comics scritto da Ram V sulle pagine di Batman.

Inoltre si avvidina la conclusione della Guerra di un Minuto sulle pagine di Flash, mentre Joker è coinvolto nello scenario da incubo di Knight Terrors.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 11 gennaio 2024.

Le uscite DC Panini del 11 gennaio 2024

Batman 86

5,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #1073 (I), Detective Comics (1937) #1072 (II), Detective Comics (1937) #1073 (II)

Sul terreno dell’ex Arkham Asylum, Batman è portato all’estremo limite dagli Orgham…

…ma in gioco c’è Gotham, e il Pipistrello dovrà ricorrere alle ultime forze per combattere i tre potenti protettori del principe Arzen!

La situazione sembra disperata, ma non tutto è perduto: Jim Gordon e Sorrow sono in arrivo!

Riusciranno a impedire che il Cavaliere Oscuro sia posseduto da un demone Azmer?

Superman 3

Superman 56

6,00 €

Contiene: Superman (2023) #5, Superman Annual 2023

Il grido di Silver Banshee scuote Metropolis!

Siobhan è tornata, potenziata dalla tecnologia dei misteriosi nemici di Lex Luthor.

Il nemico del mio nemico è mio amico? Quando si tratta di Superman e la sua nemesi… la risposta è complicata!

Inoltre, una visita guidata fra i segreti della città!

Flash 44

5,00 €

Contiene: Flash (2016) #794/795

Penultima, esplosiva parte della Guerra di un minuto!

Un Flash devastato dal dolore! Un altro ferito gravemente! E un terzo… morto?!

Tocca a due giovani eroine provare a cambiare le sorti della guerra contro gli invasori extra-dimensionali!

Ma Jeremy Adams ha un asso nella manica e aspetterà l’ultima pagina per rivelarvelo!

Joker: L’Uomo che Ha Smesso di Ridere 9

Joker 25

3,00 €

Contiene: Knight Terrors: The Joker (2023) #1

L’evento Knight Terrors ci regala un punto di vista diverso sulla quotidianità e sulle paure del Principe Pagliaccio del Crimine!

Joker sta vivendo il suo incubo peggiore: è costretto a svolgere un lavoro che odia in una grande azienda. Riuscirà a sopportare la sua nuova routine?

Nel frattempo, cosa è successo al Cavaliere Oscuro?

Disegni dell’italiano Stefano Raffaele!

JLA di Grant Morrison 17

DC Best Seller 44

4,90 €

Contiene: JLA (1997) #46/49

La sconvolgente conclusione di La torre di Babele!

Una nuova sfida attende una JLA dai ranghi rimaneggiati: la minaccia della Regina delle Favole è dietro l’angolo!

La vita dei nostri eroi viene trasformata in un incubo che sembra la versione più oscura delle favole dei Fratelli Grimm.

Mark Waid (Flash) e Bryan Hitch (Justice League) ci portano in un mondo fatato e al tempo stesso spaventoso!

Harley Quinn 5

Chi ha Ucciso Harley Quinn?

DC Special

17,00 €

Contiene: Harley Quinn (2021) #22/27

La spumeggiante run di Stephanie Phillips dedicata all’Arlecchina del Crimine giunge al termine con una storia divertente e misteriosa!

Harley Quinn è apparentemente morta… e nessun grande detective (nemmeno Batman) sembra disposto a trovare l’assassino. E se l’unica persona in grado di risolvere il delitto fosse… Harley?

Certo, lei è stata uccisa, ma nel mondo dell’ex assistente di Joker nulla è impossibile, giusto?

Questo enigmatico fumetto ricco di colpi di scena è disegnato da due artisti italiani: Matteo Lolli e Pasquale Qualano!

New Teen Titans di Wolfman e Pérez 10

Crisi

27,00 €

Contiene: New Teen Titans (1984) #10/15

Un salto negli anni Ottanta!

Lilith ascende allo stato di divinità e si stabilisce sull’Olimpo. Intanto la squadra indaga su un omicidio irrisolto di cinquant’anni fa e aiuta Superman a sfuggire alle grinfie di Brainiac.

Starfire viene richiamata a casa sul pianeta Tamaran, dove dovrebbe sposare un membro dell’esercito, ma intende liberare il suo popolo dalle forze che lo opprimono.

Marv Wolfman continua a stupire con uno dei capisaldi della storia DC!

Batman: Harley e Ivy

DC Deluxe

25,00 €

Contiene: Batman: Harley & Ivy (2004) #1/3, Batman Adventures Annual (1994) #1 (III), Batman Adventures Holiday Special (1995) #1 (II), Batman and Robin Adventures (1995) #8, Batgirl Adventures (1998) #1, Batman: Gotham Knights (2000) #14 (II), Batman: Black and White (2013) #3 (V)

Harley Quinn e Poison Ivy adesso sono una coppia felice e indissolubile…

…ma in realtà la loro amicizia è iniziata negli anni 90 ai tempi dell’indimenticabile Batman: La serie animata!

Ripercorriamo insieme a Paul Dini e Bruce Timm i primi passi del rapporto tra Harley e Ivy in una raccolta di storie imprevedibili, divertenti e sopra le righe ispirata proprio alla mitica serie animata!

Un volume perfetto per i fan di vecchia data e per chi volesse conoscere meglio due delle più carismatiche figure del mondo di Batman!

The Brave and the Bold di J.M. Straczynski

DC Library

27,00 €

Contiene: The Brave and the Bold (2007) #27/33

In un unico volume, il celebre ciclo di storie di The Brave and the Bold firmato da J.M. Straczynski e Jesús Saiz!

Quando un esperimento volto ad alterare la velocità della luce va storto, Barry Allen si ritrova faccia a faccia con i leggendari Blackhawks!

Lanterna Verde e il Dr. Fate si uniscono per sconfiggere una minaccia mistica!

Inoltre, Batman incontra Dial H For Hero!

Starman 4

DC Omnibus

50,00 €

Contiene: Starman (1994) #39/46, The Power of Shazam (1995) #35/36, Starman 80-Page Giant (1999) #1, Starman: The Mist (1998) #1, Batman/Hellboy/Starman (1999) #1/2

Jack Knight, commerciante di antiquariato che ha ereditato il mantello di Starman come tradizione di famiglia, si sta finalmente ritrovando nel ruolo…

…ma è chiamato a indagare su un complotto di stampo nazista per incastrare un vecchio alleato del padre: Bulletman!

Inoltre, le conseguenze di antiche azioni e un crossover che coinvolge Batman, Hellboy e Starman!

Un altro imperdibile capitolo della pluripremiata serie di James Robinson e Tony Harris in edizione cartonata con sovraccoperta!

The UnWritten 3

Un Uomo Morto alla Porta

DC Black Label Hits

17,00 €

Contiene: The Unwritten (2009) #13/18

Tommy Taylor fa un altro passo verso la verità proprio mentre il nuovo romanzo di suo padre, Wilson Taylor, sta per essere lanciato.

Dopo molti dei personaggi che ha creato, sarà Wilson in persona a fare la sua comparsa nella realtà.

Inquietanti ricordi legati a un romanzo di Dickens emergono dal passato di Lizzie e, come se non bastasse, Tommy si troverà al cospetto del se stesso letterario!

Mike Carey e Peter Gross proseguono la narrazione del loro capolavoro fornendo risposte a vecchie domande e ponendone di nuove ancora più oscure e inquietanti.

Lucifer 8

Il Lupo Sotto l’Albero

DC Black Label Hits

17,00 €

Contiene: Lucifer (2000) #45, #50/54

Stavolta Lucifero è chiamato a difendere sia la sua creazione che quella di Yaweh da una nuova minaccia.

Fenris il Lupo decide di approfittare della mancanza del creatore per seminare distruzione!

Il fato della creazione porta Lucifero, Michele ed Elaine Belloc nella dimora di Destino, l’enigmatico fratello di Morfeo.

Include la straordinaria storia Lilith, illustrata da P. Craig Russell e vincitrice di un premio Eisner.

Seaguy di Grant Morrison

Dc Black Label Deluxe

28,00 €

Contiene: Seaguy (2004) #1/3, Seaguy: The Slaves of Mickey Eye (2009) #1/3

Insolito, geniale e straziante, Seaguy, l’eccentrico eroe di Grant Morrison, presentato per la prima volta in edizione deluxe!

Le due miniserie dedicate alle incredibili avventure del personaggio, disegnate da Cameron Stewart e raccolte in un unico volume!

Nel futuro tutti sono supereroi e nessuno muore. In questo mondo apparentemente perfetto, l’irrequietezza ribelle di Seaguy risolve misteri e salva il mondo!

La ridefinizione del concetto di eroismo per il XXI secolo da parte di uno dei più grandi sceneggiatori di sempre!