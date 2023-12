Dragon Ball Super: nuovi dettagli sul potere di Black Freezer

Dragon Ball è uno dei franchise shonen più amati e seguiti di sempre che ha continua a conquistare sempre più appassionati di generazioni diverse. Sono tante le caratteristiche che rendono questa serie affascinante, e quella più iconica rimane quella dell’aumento di potenza dei personaggi. Infatti dal Kaioken al Super Saiyan, la serie ha mostrato tanto ai fan. Lo stesso vale per i villain, che hanno sempre mostrato varie forme, e con il presente articolo vogliamo riportare che Dragon Ball Super ha rivelato un aggiornamento su Black Freezer alcuni mesi dopo il suo debutto.

Il manga disegnato da Toyotaro ha introdotto questa qualche tempo fa nei momenti finali dell’arco di Granolah. In questa fase del manga Goku e Vegeta erano intenzionati ad aiutare Granolah per eliminare Gas. Così il trio ha unito le forze per il futuro del Pianeta Cereal. Tuttavia, l’arco narrativo si è concluso improvvisamente con l’apparizione di Black Freezer, che una volta giunto sul pianeta ha spazzato via i nemici prima di mettere KO i due Saiyan.

Nonostante fossero nelle loro forme più potenti, Goku e Vegeta non avevano alcuna possibilità contro Black Freezer. E il numero di V-Jump ha rilasciato una nuovissima descrizione della trasformazione di Freezer. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

“Ha messo KO facilmente Goku e Vegeta, che avevano raggiunto il livello divino. Non si può nemmeno iniziare a misurare la portata del suo potere“, si legge nella rivista.

Continuando, Dragon Ball Super ha aggiunto che Black Freezer è persino vicino al Dio della Distruzione. Anche con i loro potenziamenti, Vegeta e Goku non sono nelle condizioni di poter battere abbattere Beerus. Ciò significa che Black Frieza ha davvero cambiato la gerarchia di Dragon Ball, e questo significa che il manga è pronto ad addestrare i nostri eroi ulteriormente.

Il manga della serie Super ha concluso definitivamente l’arco Super Hero, quindi i fan sono impazienti di scoprire cosa accadrà in futuro. Riguardo l’anime, questo manca dal 2018 e anche se non tornerà ad adattare gli eventi del manga, l’anno prossimo il franchise tornerà sul piccolo schermo con un nuovo progetto anime intitolato Dragon Ball Daima.

Fonte – Comicbook