Dragon Ball Daima è l’anime di prossima uscita (2024) volto a celebrare i 40 anni del manga scritto e disegnato da Akira Toriyama, personalmente coinvolto nel progetto, visto che si è occupato del soggetto della storia, dei personaggi e davvero tanto altro. L’annuncio è arrivato al Comic-Con di New York e insieme al suddetto abbiamo avuto modo di ammirare anche un primo trailer, assaggiando l’animazione e una piccola parte della storia.

Se non lo sapevate la storia si ispira a Dragon Ball GT, anche se in questo caso non solo Goku è diventato piccolo ma tutti gli altri personaggi hanno subito la stessa sorte. Dal trailer notiamo che l’animazione è molto simile a quella vista all’interno del lungometraggio Dragon Ball Super: Super Hero, anche se la storia si concentra davvero su altro, anche perché non ci saranno determinate trasformazioni in Daima.

Ora, in attesa di una data di uscita ufficiale il disegnatore ufficiale del manga di Dragon Ball ha mostrato la sua versione di Goku e Vegeta da bambini, donando un nuovo tributo al maestro Toriyama, come accennato coinvolto pienamente all’interno del progetto per questi 40 anni del franchise.

Dragon Ball Daima: arriva una nuova art promozionale di Toyotaro

L’art è in pieno stile Toyotaro, un’artista che ha cominciato la sua carriera da fan di Dragon Ball. Infatti nel corso degli anni ha creato delle opere non canoniche, mostrando al pubblico delle versioni uniche inerenti alle trasformazioni di Goku, rivelando tale soggetto sotto forma di Super Saiyan 5 per esempio. Al momento il mangaka è impegnato a chiudere la saga di “Super Hero” nel manga, a quanto pare in “dirittura” d’arrivo con il capitolo 100, che riserverà delle novità molto importanti a quanto pare.

Dragon Ball Daima è previsto nel 2024, ma come anticipato non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale. Voi cosa ne pensate del primo trailer?

Fonte Comic Book