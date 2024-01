Dragon Ball Super: Toyotaro realizza la versione adulta di Gotenks

Dragon Ball Super ha recentemente concluso l’adattamento manga degli eventi visti nell’ultimo lungometraggio Dragon Ball Super: Super Hero. Quindi per essere più precisi, Toyotaro ha messo apparentemente la parola fine a questo arco con il capitolo 100. Il termine apparentemente non casuale, visto che i primi aggiornamenti sul capitolo 101 mostra un nuovo tipo di androide. Ma soprattutto la storia dei supereroi non è del tutto finita, dato che Goten e Trunks continuano a pattugliare le strade con i loro alter ego. E per celebrare una recente espansione del videogioco arcade, Dragon Ball Heroes, Toyotaro ha realizzato una versione inedita e adulta di Gotenks.

Dragon Ball Super: Super Hero non ha solo introdotto personaggi come Orange Piccolo, Gohan Beast e Cell Max. Infatti i fan hanno visto per la prima volta Goten e Trunks in versione adolescente. Per molto tempo, i figli di Vegeta e Goku erano sempre rappresentati come bambini, che usavano regolarmente la loro fusione, Gotenks, per affrontare nuove sfide. Ma con l’ultimo film, Trunks e Goten erano fuori allenamento e non erano più in grado di eseguire la danza della fusione. Per questo hanno dato vita, unendosi, a una versione molto più debole di Gotenks per combattere contro l’Esercito del Fiocco Rosso. Mentre gli ultimi momenti del film lasciano intendere che Goten e Trunks abbiano compiuto con successo la danza della fusione, dobbiamo ancora vedere ufficialmente un Gotenks adulto.

La Meteor Mission di Super Dragon Ball Heroes ha visto ancora una volta protagonisti i guerrieri Z che non sono apparsi nella serie principale. Per questo Toyotaro ha colto l’occasione per mostrare ai fan la sua interpretazione sulla fusione tra Goten e Trunks.

Il manga è ancora in corso e pare che il prossimo arco narrativo vedrà ancora una volta Goten e Trunks sotto i riflettori. Il prossimo capitolo si intitolerà “Carmine e l’Androide 15“. Sebbene un Androide 15 sia già apparso nel settimo film di Dragon Ball Z, questo non è considerato canonico. Dunque questo significa che potrebbe trattarsi di una versione completamente nuova di questo androide.

Fonte – Comicbook