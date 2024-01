Dragon Ball Super: svelate le prime bozze del capitolo 101

Il manga di Dragon Ball Super ha portato a termine l’adattamento dell’ultimo film, Dragon Ball Super: Super Hero. Vedendo la sconfitta di Cell Max e la distruzione del nuovo esercito del fiocco Rosso, i fan della serie shonen si sono chiesti cosa accadrà nel futuro del manga. E adesso stanno per scoprirlo attraverso le prime bozze del capitolo 101. Infatti tutti i lettori possono vedere cosa accadrà ai guerrieri Z e cosa potrebbero fare gli ultimi rimari dell’organizzazione criminale dopo la loro sconfitta.

Il titolo del nuovo capitolo è “Carmine e No. 15“, e questo suggerisce l’arrivo di un nuovissimo androide. Questo potrebbe fare pensare ai fan proprio C-15, che ha debuttato per la prima volta nel film Dragon Ball Z: I Tre Super Saiyan. Tuttavia i film normalmente non sono considerati canonici nella sequenza temporale generale. Magenta è stato ucciso durante gli eventi di Dragon Ball Super: Super Hero, ma sembra che il suo braccio destro, Carmine, miri a prendere le redini di quello che è rimasto dell’Esercito dei Fiocco Rosso, prendendone il comando.

Dragon Ball Super CH101 Drafts (1/2).

Title: Carmine and No. 15 pic.twitter.com/ZG3ju56kNZ — Hype (@DbsHype) January 12, 2024

Il primo sguardo al capitolo 101 vede Goten e Trunks tornare in azione come i nuovi supereroi mentre Carmine tenta di fuggire. Anche se non abbiamo modo di poter guardare in anteprime l’aspetto di questo Androide numero 15, sarà interessante vedere se la creazione dell’Esercito del Fiocco Rosso Army sarà simile alla sua controparte cinematografica. Da questo aggiornamento scopriamo però, che tutti coloro che speravano di vedere il ritorno di Black Freezer dovranno aspettare ancora un po’.

Il 2024 sarà un grande anno per Dragon Ball, e questo in particolar modo per la nuova serie anime Dragon Ball Daima. Si tratterà di una storia originale creata dal mangaka Akira Toriyama, che vedrà Goku e i suoi compagni più leali e coraggiosi di sempre tornare bambini. E chiaramente il loro obiettivo è quello di tentare di recuperare le loro forme originali. Questo potrebbe non essere il ritorno della serie ufficiale Dragon Ball Super sul piccolo schermo, ma è un ritorno molto atteso per Goku e i suoi inseparabili amici.

Fonte – Comicbook