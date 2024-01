Jujutsu Kaisen 247: il manga prepara la prossima mossa di Yuji su Sukuna

Il manga di Jujutsu Kaisen prosegue il suo percorso con l’arco noto come Shinjuku Showdown. Infatti gli ultimi momenti del nuovo capitolo della serie stanno preparando la grande mossa di Yuji Itadori contro Sukuna. Dopo la conclusione degli eventi dell’arco del Cullin Game, Jujutsu Kaisen è passato a uno scontro incredibile che ha visto Sukuna protagonista. Il suo avversario era però lo stregone più potente di sempre, ossia Satoru Gojo. Tuttavia quest’ultimo non solo non è riuscito a sconfiggere la maledizione, ma ha anche perso la vita. Dopo questo evento sconvolgente e inaspettato, Yuji e i pochi stregoni sopravvissuti hanno capitolo che bisognava unire le forze e studiare una strategia per tentare di sconfiggere in qualche modo il Re delle Maledizioni. L’altro obiettivo è quello di salvare Megumi Fushiguro dalle sue grinfie. Ma non è così facile.

Jujutsu Kaisen ha mostrato negli ultimi capitoli, Yuji e Higuruma. I due hanno tentato in tutti i modi di mettere in atto il loro piano per intrappolare Sukuna all’interno dell’espansione del dominio di Higuruma. Se questa prima mossa fosse riuscita, la successiva avrebbe previsto l’utilizzo della spada del boia per porre fine all’esistenza di Sukuna. E in qualche modo salvare Megumi dal controllo della Maledizione. Il capitolo 247 vede Higuruma lottare contro Sukuna in un vero combattimento, ma i momenti finali mostrano un tag team sacrificale tra i due, che vede Yuji apparentemente in grado di usare la spada su Sukuna e sferrare quel colpo critico.

Il capitolo 247 di Jujutsu Kaisen vede Sukuna iniziare a combattere con entusiasmo contro Higuruma. Infatti si rende conto che sebbene lo stregone sia inesperto, ha già il talento e quindi la capcità di usarlo al livello di Gojo e Sukuna. Ma man mano che il combattimento proseguiva, era chiaro che Higuruma era fuori dalla portata di un nemico così potente. Mentre il capitolo volge al termine, Sukuna sferra un colpo fatale a Higuruma, sventando apparentemente la minaccia della spada del boia.

E proprio quando un flashback mostra che Higuruma puntava sulla sua morte per rendere più forte questa spada, i momenti finali del capitolo vedono Yuji afferrare un frammento rimasto intatto della spada e puntarlo dritto alla schiena di Sukuna. Non è chiaro se Yuji riuscirà a colpirlo o meno, ma questo lo scopriremo solo nel prossimo capitolo.

Fonte – Comicbook