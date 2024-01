Solo Leveling: confermato il numero ufficiale degli episodi dell’anime

Solo Leveling ha finalmente debuttato sul piccolo schermo con il suo adattamento anime cha fa parte del programma dell’inverno 2024. E ora tutti gli appassionati possono scoprire quale sarà il numero di episodi ufficiale della prima stagione dell’anime. L’anime di Solo Leveling è sicuramente da considerarsi una delle nuove uscite anime più attese dell’anno. Questo perché si tratta del progetto di uno dei webcomic coreani più popolari degli ultimi tempi. Il successo raggiunto da Solo Leveling ha impattato così tanto tra i fan che la sua première ha addirittura mandato in titl Crunchyroll. Questo dimostra la forte curiosità da parte degli appassionati di immergersi subito in questo mondo.

Solo Leveling è una delle più grandi novità anime del 2024 e parliamo di una serie di webcomic originale piuttosto lunga. I fan si sono chiesti quanto sarebbe durato e adesso possiamo confermare che la prima stagione di Solo Leveling durerà 12 episodi, stando ai comunicati stampa nazionali giapponesi.

Ricordiamo che questa prima stagione è diretta da Shunsuke Nakashige presso A-1 Pictures. Nobura Kimura occupa il ruolo di sceneggiatore capo, Tomoko Sudo si occupa invece dei disegni dei personaggi e Hiroyuki Sawano, famoso per aver composto le colonne sonore de L’Attacco dei Giganti, compone la musica. Solo Leveling sta ora trasmettendo in streaming i nuovi episodi su Crunchyroll e sono visibili sottotitolati in italiano. Il primo episodio è ha riscosso un incredibile successo tra i fan.

Scritta e illustrata da Chugong, Solo Leveling una serie di light novel sonyon sudcoreana che narra le vicende dell’Hunter Jinwoo Sung e delle prove che deve affrontare per diventare più forte. Vi è l’esistenza del cosiddetto “Gate”, ossia un misterioso portale che collega il mondo umano a quello di terribili mostri che mette a rischio la vita degli esseri umani. Delle persone con particolari poteri, gli “hunter”, combattono per contrastarli. Sung Jinwoo è molto debole, senza particolari abilità, ed è schedato come hunter di “livello E”. Nonostante questo, cerca di fare del suo meglio per portare avanti il suo compito e pagare le spese mediche della madre. Ma un giorno, a seguito di un inspiegabile evento, Jinwoo comincia a sviluppare i suoi poteri.

