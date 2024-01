Solo Leveling: il ritorno dell’anime manda in tilt Crunchyroll!

Solo Leveling è una serie di light novel sonyon sudcoreana scritta e illustrata da Chugong. Questa narra le vicende dell’Hunter Jinwoo Sung e delle prove che deve affrontare per diventare più forte. Serializzata a partire dal 2016 sulla piattaforma digitale KakaoPage, successivamente ha ricevuto una pubblicazione in formato cartaceo dalla D&C Media sotto l’etichetta Papyrus. L’inizio del nuovo anno presentava diversi debutti e ritorni di serie anime sul piccolo schermo e tra questi c’era propri Solo Leveling.

E con il presente articolo vogliamo riportare che i fan della serie anime si sono resi conto di quanti fossero gli spettatori interessati ad immergersi nella storia animata di Jinwoo Sung. Questo perché il primo episodio è arrivato su Crunchyroll, ma molti fan non sono riusciti a vederlo. Questo perché la popolarità della nuova serie ha fatto crollare i server provocato dall’altissimo numero di spettatori che volevano subito immergersi in una delle serie anime più attese del 2024.

Presentato per la prima volta come WEBTOON sudcoreano, il nuovo anime è prodotto dallo studio di animazione A-1 Pictures. Quest’ultimo è già famoso tra i fan per titoli come Sword Art Online, Fairy Tail e Mashle: Magic And Muscles. Con questo nuovo adattamento anime, A-1 ha lavorato a dare vita a un mondo di magia. Grazie al lavoro sui personaggi e alle battaglie brutali, Solo Leveling ha guadagnato un’accoglienza così forte da portare tantissimi fan a guardare il primo nuovo episodio senza però riuscirci.

Infatti molti fan hanno condiviso questa situazione sui loro account social, segnalando di non riescono a vedere il primo episodio di Solo Leveling su Crunchyroll. Lo stesso è accaduto per altre serie fortemente attese come l’Attacco dei Giganti, ma ciò dimostra quanto fosse atteso Solo Leveling.

Gli eventi ruotano attorno a Jinwoo Sung, un hunter di grado E noto come il cacciatore più debole di tutta l’umanità. Il suo contributo equivale a cercare di non essere ucciso. Sfortunatamente, tra le spese ospedaliere di sua madre, le tasse scolastiche di sua sorella e la mancanza di prospettive di lavoro, non ha altra scelta che continuare a mettere in gioco la sua vita. Così, quando si presenta l’opportunità di un compenso più grande, la coglie. Infatti un giorno, a seguito di un inspiegabile evento, Jinwoo comincia a sviluppare i suoi poteri che potrebbero portarlo a diventare un hunter di grado S.

Fonte – Comicbook