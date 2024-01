Dragon Ball: quali sono i piani per il 2024?

Dragon Ball, la saga che rimane sempre attiva e in costante evoluzione, ha fatto il suo ritorno trionfante con Dragon Ball Super, portando Son Goku a nuove vette di popolarità. Dal grande schermo alla televisione e ai videogiochi, il guerriero Saiyan è ormai onnipresente. Anche nel 2024, Goku si prepara a un anno altrettanto movimentato e una recente convention in Europa ha offerto ai fan un intrigante anticipo di ciò che li attende.

In effetti, la Spagna ha ospitato Manga Barcelona 2023 poco prima del capodanno, e proprio lì è apparso Yosuke Asama, un dirigente produttore presso Toei Animation EU. La sua presenza al Manga Barcelona 2023 ha naturalmente suscitato domande sulla serie, ed ecco cosa ha dichiarato il produttore:

“Nel 2024, Dragon Ball festeggerà il suo quarantesimo anniversario e Toei Animation ha in programma numerosi eventi per commemorare il lancio di Daima in tutto il mondo.”

Toei Animation EU Producer, Yosuke Asama at Manga Barcelona 2023 said, "In 2024, Dragon Ball will turn 40, and Toei Animation

plans to hold numerous events to commemorate the release of 'DRAGON BALL DAIMA' around the world," 2024 has begun, are you ready for the events? 👀… pic.twitter.com/ec4MY2r5kb — SUPER クロニクルス (@SupaChronicles) January 3, 2024

Come si può notare, la citazione è generica ma mette in luce due elementi cruciali: Il primo è il quarantesimo anniversario del franchise, un traguardo monumentale di per sé. Il secondo elemento è rappresentato da Dragon Ball Daima, il nuovo anime televisivo previsto per quest’anno, che aggiungerà un tassello canonico alla storia di Goku. Annunciato al New York Comic Con, Daima seguirà le avventure di Goku dopo che lui e il suo gruppo sono stati trasformati in bambini. L’eroe sarà costretto a viaggiare con il Kaioshin per annullare il desiderio, ma ovviamente il viaggio prenderà presto una piega imprevista.

Sebbene Dragon Ball Daima sia forse l’evento più significativo all’orizzonte per Goku, non è l’unico. Il manga di Dragon Ball compirà 40 anni nel novembre 2024. Non si possono prevedere le sorprese che il creatore Akira Toriyama potrebbe riservare per questo importante traguardo. Quindi, per ora, i fan di Dragon Ball sono invitati a rimanere vigili per eventuali annunci dell’ultimo minuto!

Fonte Comic Book