Dragon Ball: Toyotaro approfondisce una vecchia teoria sull’Ultra Istinto

Dragon Ball terrà i fan molto impegnati in questo 2024 dato che tornerà sul piccolo schermo con un nuovo progetto chiamato Dragon Ball Daima. Si tratta della novità più importante in assoluto, ma non bisogna chiaramente dimenticare il manga della serie Super disegnata da Toyotaro e supervisionata da Akira Toriyama. E infatti con il presente articolo vogliamo riportare che in una nuovissima intervista, Toyotaro è riuscito a stimolare la conversazione tra i fan dopo aver rivisitato una teoria sull’Ultra Istinto.

Il tutto è accaduto con la celebrazione del nuovo anno. Ora che il 2024 è arrivato, la pagina web ufficiale di Dragon Ball ha pubblicato la prima metà di un’intervista con Toyotaro. In questa occasione il mangaka ha parlato del suo lavoro sulla serie e sullo sviluppo dell’Ultra Istinto.

Durante l’intervista, Toyotaro ha sottolineato che Goku ha padroneggiato l’Ultra Istinto durante la sua battaglia con Moro. Naturalmente, questa lotta risale a parecchio tempo fa. Moro ha debuttato nella saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica che risale al 2018. Per due anni, la serie ha esplorato la saga che ha contrapposto più volte Goku a Moro. Alla fine del loro combattimento, Goku è riuscito ad usare l’Ultra Istinto a suo piacimento. Così Toyotaro sottolinea che l’impresa esemplifica la maestria di Goku.

Nelle ultime saghe di Dragon Ball Super, il Saiyan è stato spinto ancora di più da Whis. L’angelo vuole che Goku possa accedere a tutta la potenza dell’Ultra Istinto senza subire una trasformazione completa. Per essere veramente potente, Whis vuole che Goku sia in grado di attingere a quel potere nella sua forma base. E al momento, il deve ancora sbloccare quell’ abilità.

Ricordiamo a tutti gli appassionati della serie, che il manga disegnato da Toyotaro è disponibile per la lettura sull’app Shonen Jump. Alla fine del 2023, la serie Super ha concluso l’arco narrativo dei supereroi del manga e ora tutti gli occhi sono puntati sul futuro. Toyotaro non ha rivelato quale sarà il prossimo arco narrativo di Dragon Ball Super, ma i fan sperano di scoprirlo una volta uscito il capitolo di gennaio 2024.

Fonte – Comicbook