Spy x Family Code: White: il primo film domina il botteghino al debutto!

Spy x Family ha debuttato sul grande schermo con il suo primo film di sempre il 22 dicembre. E con il presente articolo vogliamo riportare che il primissimo film, intitolato Spy x Family Code: White ha conquistato il botteghino oltreoceano solo nel suo primo week end. Spy x Family è tornato quest’anno con una seconda stagione dell’anime televisivo e un nuovo film. In questo modo tutti i fan hanno avuto modo di guardare non una ma ben due importanti novità della serie shonen nata dalla mente di Endo.

La seconda stagione dell’anime Spy x Family si è conclusa e fortunatamente, ma i fan hanno potuto godere di molto più materiale con il primo lungometraggio. Code: White ha debuttato in tutte le sale cinematografiche giapponesi il 22 dicembre, e i numeri al botteghino d’oltreoceano dicono che ha subito conquistato il primo posto nei primi tre giorni di uscita. Infatti con oltre 866.000 biglietti venduti e 1,224 miliardi di yen (oltre 7,70 milioni di euro) guadagnati, TOHO ha anche condiviso un promo speciale che celebra il successo al botteghino di Spy x Family Code: White, visibile in cima al presente articolo.

Ricordiamo che questo film non adatta nessun materiale del manga, dato che si tratta di una storia originale. Code: White è ora nei cinema in Giappone, ma Crunchyroll ha confermato che il film sarà rilasciato in tutto il mondo nel 2024. Il mangaka Spy x Family, Tatsuya Endo, ha dato il suo contribuoto a questo film, lavorando ai nuovi design dei personaggi e supervisionando il film. Invece Takashi Katagiri ha diretto il film per Wit Studio e CloverWorks con Ichiro Okuchi che ha scritto la sceneggiatura.

Come già specificato, questo film propone ai fan una storia originale e gli eventi ruotano sempre attorno alla famiglia più bizzarra di sempre. Dopo aver ricevuto l’ordine di essere sostituito nell’Operazione Strix, Loid decide di aiutare Anya a vincere una gara di cucina all’Eden Academy. Lo scopo è quello di preparare il pasto preferito del preside per impedire la sua sostituzione. I falsari decidono di recarsi nella regione di origine del pasto, dove danno il via a una catena di azioni che potrebbero potenzialmente mettere a rischio la pace nel mondo.

