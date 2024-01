One Piece – Netflix: chi interpreterà Nico Robin e Ace?

One Piece ha riscosso un enorme successo nel 2023 e gran parte di questo è determinato non tanto dal manga o dall’anime, quanto dall’adattamento live-action di Netflix. Non sorprende che molti fan fossero scettici circa il risultato finale, ma Netflix è riuscito a lasciare tutti a bocca aperta. Infatti il franchise di successo ha visto Monkey D. Rufy e la sua ciurma prendere vita con un’animazione degna di attenzione. Dopo questo grande traguardo, la popolarità del franchise è inevitabilmente aumentata. E questo ha condotto alla conferma di una seconda stagione dell’adattamento live-action, che ha già confermato Chopper come new entry. Ma con il presente articolo vogliamo riportare che circola una nuova voce sui prossimi casting dello show.

Il tutto è iniziato sempre dagli instancabili fan, che su Instagram sono andati a caccia di attori che si adattassero alla prossima stagione di Netflix. Dopotutto, la seconda stagione di One Piece darà vita a personaggi come Ace e Nico Robin, oltre a Chopper. Quindi, ovviamente, gli appassionati hanno subito cominciato a pensare che la situazione potesse essere concreta in quanto l’account di uno dei due attori è seguito dallo show runner di One Piece.

Gli attori in questione sono Arthur Falko ed Erin Maloney, al centro della scena in questo momento. Entrambi gli attori hanno come follower sul loro profilo instagram Steve Maeda, e questo è significativo. Il produttore è lo show runner di One Piece con Matt Owens, ed entrambi gli attori sarebbero pronti ad avvenuturarsi in questa avventura. I talenti emergenti sono alla pari con l’attuale cast di One Piece, e non si può negare che Maloney sia perfetta per interpretare Robin.

Naturalmente, nessuna notizia confermata sulla seconda stagione di One Piece è pubblica. Una volta terminati gli scioperi WGA e SAG-AFTRA all’inizio di quest’anno, la seconda stagione di One Piece su Netflix è ora in fase di produzione. Sappiamo poco della sceneggiatura della stagione, ma Eiichiro Oda ha anticipato l’arrivo di Tony Tony Chopper. Questo vuol dire che ci sarà la possibilità di vedere l’arco dell’Isola di Drum e tanti altri, per cui non resta che attendere novità sulla seconda stagione.

