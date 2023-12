Topo Tipo & Topo Tapo | Recensione

Un albo illustrato dal forte impatto delle immagini che pervadono ogni pagina in una grandiosa intelaiatura di chiaroscuri di grafite. Assolutamente consigliato ai bambini, ma anche ai grandi, per apprezzare ancor di più il luogo in cui si vive.

Alfredo Paniconi 2023-12-30T07:00:23+01:00 Un albo illustrato dal forte impatto delle immagini che pervadono ogni pagina in una grandiosa intelaiatura di chiaroscuri di grafite. Assolutamente consigliato ai bambini, ma anche ai grandi, per apprezzare ancor di più il luogo in cui si vive. Testi: Roberto Piumini Illustrazioni: Irene Volpiano Casa Editrice: Orecchio Acerbo Editore Genere: Avventura Fascia di età: dai 5 anni Pagine: 32 pp. Formato: 29,7×22 cm, Cartonato Uscita: Giugno 2023 Prezzo: 17 €

C’è una bella differenza tra una vita di topo di città e quella di un topo di campagna. Due ambienti molti diversi, pericoli diversi, possibilità di procacciarsi il cibo diversi. Che succederebbe quindi se un topo di città andasse a trovare il suo amico topo di campagna. Sicuramente ci sarebbe una conversazione riguardo i vantaggi e gli svantaggi di un posto piuttosto che l’altro. Questo è proprio il presupposto da cui parte il libro di cui andremo a parlare oggi. Topo Tipo & Topo Tapo, è un albo illustrato scritto da Roberto Piumini, illustrato da Irene Volpiano, pubblicato da Orecchio Acerbo Editore nel giugno 2023 e promosso da Emme Promozione..

La storia inizia intorno ad un tavolo. Due topolini, amici stanno mangiando. Il topo di città è ospite a pranzo dal topo di campagna. Così il topolino metropolitano invita quello campagnolo ad andarlo a trovare in città da lui. Così accade. Ma quell’invito che sulle prime sembra molto allettante, si rivela un po’ avventuroso, per non dire pericoloso. In effetti, rispetto alla sua casa in campagna, ci sono molte più attrattive.

Una bella piscina, tanta disponibilità di cibo in ogni angolo, ma il prezzo da pagare è piuttosto alto. Tagliole ovunque, un gatto agguerritissimo in bombetta e un cuoco minaccioso. Insomma, un pericolo dietro l’altro, che fa vivere i topolini sempre nel terrore. A tutti questi pericoli il cuore del topo di campagna non è proprio abituato. Alla fine, riesce a mangiare qualche biscotto ma senza riuscire in fondo a goderseli come vorrebbe. Decide quindi di ringraziare il suo amico e tornare alla rassicurante pace della campagna.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Roberto Piumini orchestra questa storia in maniera coinvolgente e delicata. Facendo partire la narrazione dalla casa del topolino di campagna, vero protagonista della storia, e facendola terminare con il topino che torna nella sua dimora. Un storia davvero dolce e avventurosa che riesce a intrattenere con grande equilibrio stilistico. Le illustrazioni di Irene Volpiano creano un’atmosfera del tutto unica e coinvolgente. Le sue bellissime matite riempiono gli occhi di suggestioni. Ogni angolo è disegnato in maniera dettagliatissima dai suoi avvolgenti chiaroscuri. I diversi personaggi che popolano questa storia sono caratterizzati in maniera minuziosa e ricca di particolari. Questo non fa che rendere ogni vicenda narrata ancor più coinvolgente, anche grazie alle bellissime scenografie da lei realizzate.

Topo Tipo & Topo Tapo è un libro d’altri tempi. Sia per quanto riguarda l’aspetto estetico, ma anche quello narrativo. Orecchio Acerbo ha sfruttato proprio lo spirito di questo libro per confezionarlo in maniera adatta. Le sguardie rosse vanno a fare da contrasto con gli interni completamente dominati dal bianco e nero tracciato dalla grafite. Il confezionamento è di ottimo livello, sia dal punto di vista della buona carta usata, adatta per l’ottima resa di stampa di uno stile disegnato a matita, sia per le rifiniture.

Conclusione – Topo Tipo & Topo Tapo

Topo Tipo & Topo Tapo è un albo disegnato in maniera meravigliosa che trascina nella sua atmosfera d’altri tempi sulla scia dei segni di grafite. Una storia semplice e ad effetto che mostra la consueta dualità tra la vita di città e quella di campagna. I due topolini mostrano le rispettive abitudine nell’uno e l’altro contesto. La narrazione e le bellissime illustrazioni riescono a catapultarci nella dimensione piccola della vita di un topo. Tra tagliole da evitare, gatti da cui sfuggire e ramazzate da schivare. Ci si immedesima quindi nei due topolini e si fugge con loro in buchi e scatoline alla ricerca di cibo.

La tematica centrale di questo bellissimo libro è quindi relativa al luogo in cui si vive. Ogni posto infatti ha i suoi pregi e difetti. Non esiste un posto perfetto. La ricerca del luogo a noi più congeniale è la stessa che affronta il topolino di campagna. Arrivato in città, però, si rende conto che quel luogo non è adatto alla sua indole calma. Lo svoglimento narrativo va in crescendo, partendo da una ritmica più cadenzata, fino a quella più forsennata e ad alto livello di tachicardia. In conclusione Topo Tipo & Topo Tapo è uno di quegli albi illustrati dal gusto classico che non si può non consigliare. Sono quei libri che dovrebbero sempre trovare uno spazio sui nostri scaffali. Magari per far da riparo, proprio a qualche topolino smarrito.