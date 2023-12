Spy x Family: l’anime tornerà con una terza stagione?

La seconda stagione dell’adattamento anime di Spy x Family si è conclusa con l’episodio finale, dopo aver debuttato quest’autunno. E oltre al ritorno dell’anime, quest’anno Spy x Family ha debuttato per la prima volta sul grande schermo con il primo film. Andato in onda il 22 dicembre, il film si intitolato Spy x Family Code: White, e ha presentato ai fan una storia completamente originale.

Ma adesso molti fan di chiedono se l’anime tornerà o meno per una terza stagione in futuro. La prima stagione dell’adattamento anime basato sul manga scritto e disegnato da Tatsuya Endo, si è rivelato un grande successo. Non a caso subito dopo è stata confermato il ritorno della serie anime sul piccolo schermo con una seconda stagione insieme all’annuncio del nuovo film. Ma quali sono i piani per il franchise per il 2024?

La seconda stagione di Spy x Family ha rilasciato l’episodio finale la scorsa settimana, conclusosi con un promo che ringrazia i fan. Ma questo presenta anche la frase “See You Next Mission“. Chiaramente non si tratta di una conferma della terza stagione, ma lascia intendere ai fan che l’anime proseguirà in generale. È difficile non immaginare che il franchise ritorni per un’altra stagione considerando il suo successo. Un altro elemento che fortifica questa convinzione è il successo che il film ha riscosso al botteghino solo nel weekend di debutto.

Anche se la stagione 3 di Spy x Family deve ancora essere annunciata, i fan presto potranno vedere il nuovo film con i propri occhi quando uscirà a livello internazionale nel 2024. Spy x Family Code: White è ora nei cinema giapponesi e Crunchyroll conferma che il film sarà visibile nel 2024 in Italia. Tuttavia al momento non c’è ancora una data di uscita ufficiale, quindi continuate a seguirci per rimanere aggiornati.

Come anticipato, Code White non adatta nessun materiale del manga in quanto la storia è originale. Infatti i fan potranno vedere che dopo aver ricevuto l’ordine di essere sostituito nell’Operazione Strix, Loid decide di aiutare Anya a vincere una gara di cucina all’Eden Academy. La telepate dovrà preparare il pasto preferito del preside per impedire la sua sostituzione. I falsari decidono di recarsi nella regione di origine del pasto, dove danno il via a una catena di azioni che potrebbero potenzialmente mettere a rischio la pace nel mondo.

Fonte – Comicbook