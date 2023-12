Spy x Family: Code White: svelato il minutaggio ufficiale del film.

Spy x Family farà il suo debutto ufficiale per la prima volta al cinema entro la fine dell’anno con il suo primo film intitolato Spy x Family Code: White. E con il presente articolo vogliamo riportare il minutaggio ufficiale del primo lungometraggio ispirato alla serie shonen.

Scritto e disegnato da Tatsuya Endo, Spy x Family era già un manga estremamente popolare, ma il boom è emerso solo dopo l’uscita della prima stagione dell’anime lo scorso anno. Il successo riscosso è stato talmente importante da annunciare subito una seconda stagione dell’anime di studio Wit e CloverWorks. Ma sorprendente in occasione del Jump Festa dell’anno scorso, i fan hanno scoperto della lavorazione del primo film al cinema.

Spy x Family Code: White sarà il primo film del franchise a raccontare una storia mai vista nel manga o nell’anime. Al momento sappiamo che debutterà in Giappone il 22 dicembre. Mentre i fan in altri territori internazionali dovranno aspettare fino al prossimo anno per vedere Code White possiamo in ogni caso riportare che questo primo lungometraggio della serie nata da mentre di Endo durerà ufficialmente un’ora e 50 minuti. Quindi i fan si divertiranno senza ombra di dubbi.

Spy x Family Code: White uscirà nei cinema del Giappone a partire dal 22 dicembre, ma Crunchyroll ha confermato che porterà il film nei cinema dei territori internazionali il prossimo anno. E sarà accessibile sia con sottotitoli che con doppiato. Caratterizzato da una storia originale non vista nel manga, il Tatsuya Endo ha preso parte a questo progetto lavorando ai nuovi design dei personaggi oltre a supervisionare il film.

Takashi Katagiri dirigerà il film per Wit Studio e CloverWorks con Ichiro Okuchi che scriverà la sceneggiatura, e Kyoji Asano sarà il direttore principale dell’animazionem

Code: White metterà come sempre al centro delle vicende Loid e Yor, una coppia non seriamente sposata ne innamorata, che tiene per sé la sua doppia vita fingendo di essere la famiglia perfetta. Tuttavia l, la loro figlia adottiva Anya, una telepate, conosce entrambi i loro emozionanti segreti a loro insaputa. Con il pretesto di portare la sua famiglia in una vacanza invernale per il fine settimana, il tentativo di Loid di fare progressi nella sua attuale missione, ossia l’Operazione Strix, si rivela difficile.

