My Hero Academia: la stagione 7 dell’anime debutterà a primavera 2024

My Hero Academia è una delle serie shonen più amate e seguite e al momento Kohei Horikoshi si sta concentrando sulla fase finale del manga. Con il presente articolo vogliamo però riportare però che il secondo numero del 2024 della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha ha annunciato che la settima stagione dell’adattamento anime di My Hero Academia farà il suo debutto l’anno prossimo in primavera. Il manga si prenderà anche una pausa di un numero il 18 dicembre e ritornerà nel quarto e quinto numero della rivista, il 25 dicembre.

La settima stagione dell’anime di My Hero Academia è stata annunciata subito dopo che la sesta stagione, conclusasi il 25 marzo. Inoltre ricordiamo che l’anime avrà anche un quarto film. Horikoshi fungerà da supervisore generale e designer dei personaggi originali. Il film avrà una storia originale che si svolgerà nello stesso periodo in cui si trova attualmente l’anime televisivo, con il collasso della società.

Horikoshi ha lanciato la serie manga su Weekly Shonen Jump nel 2014 ed è tutt’ora in corso. La prima stagione dell’anime conta 13 episodi e ha debuttato nel 2016. Riguardo la seconda stagione, questa è andata in onda l’anno dopo ed era costituita da 25 episodi e lo stesso numero presenta la terza stagione.

L’anime di My Hero Academia ha mantenuto la stessa programmazione anche nelle successive stagioni, fino ad arrivare alla sesta stagione, che ha debuttato in Giappone ad ottobre 2022. La stagione è andata in onda per due corsi continui per un totale di 25 episodi. Crunchyroll ha trasmesso in streaming l’anime così come è andato in onda in Giappone.

Gli eventi sono ambientati in un mondo dove i supereroi sono la norma, l’opera narra le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna di poter diventare a sua volta un eroe, pur essendo nato senza superpoteri. Al momento il manga prosegue la sua serializzazione non senza diverse pause che Horikoshi è costretto a prendersi. Infatti le sue condizioni di salute sono piuttosto fragili ed è importante che la sua salute abbia la priorità.

Fonte – Anime News Network