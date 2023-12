Super Dragon Ball Heroes: il futuro del franchise dopo l’Ultra God Mission

Super Dragon Ball Heroes ha concluso da un bel po la stagione “Ultra God Mission”, dopo aver inserito dei guerrieri interessanti come Gohan Black e il Furfante Kaioshin dello Spazio e del Tempo (Rogue Kaioshin of Space And Time). Tale fine segna anche un nuovo inizio però, perché a quanto pare Toei Animation ha altri progetti in merit: Super Dragon Ball Heroes: Missione Meteora è infatti il seguito del franchise.

In una delle ultime puntate pubblicate della “Ultra God Mission”, vediamo Goku e Vegeta compiere la fusione sperando di sconfiggere il temibile nemico, il Re dei Demoni Demigura. La tecnica purtroppo non è efficace e come se non bastasse il Re mette fuori combattimento Vegeta, mentre Goku proprio sull’orlo della sconfitta vede arrivare dalla sua parte degli alleati strepitosi: Gohan Black e Bardack, padre di Goku.

Quest’ultimo mostra la sua forma da Super Saiyan 4 mentre il figlio Goku tenta un nuovo impeto facendo affidamento sull’Ultra Istinto. In qualunque modo voglia chiudersi questa stagione senza dubbio lo farà alla grande, vista la riunione tra padre e figlio appena descritta. La bellezza di questa serie sta proprio nel non seguire una timeline, quindi sostanzialmente gli eventi canonici non esistono e per questo possiamo ammirare personaggi come Bardack esibirsi in trasformazioni impossibili da vedere nella storia principale.

Dopo la conclusione avvenuta poco dopo la puntata citata e descritta, la Toei ha annunciato una nuova stagione di Super Dragon Ball Heroes, che a questo giro si è confermata essere completamente in CGI, quindi computer grafica, forse per rispecchiare quando fatto con il film “Super Hero” e “Daima”. L’esercito di Demigura ha rappresentato la minaccia più grande in questa Ultra God Mission e proprio con Goku, Gohan e Bardack. La fortunata serie non aveva queste aspettative così alte ma a quanto pare, il successo è arrivato anche per questo anime promozionale.

Fonte Comic Book