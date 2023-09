One Piece – Netflix: svelati i primi dettagli sull’aspetto di Chopper

Il primo live-action di One Piece è realtà da tre settimane e dopo questo lasso di tempo, continua a dominare su Netflix. Infatti, contro ogni previsione e aspettativa, il live-action della serie ispirata al manga di Oda, è ancora in vetta alla classifica dal suo debutto. Ovviamente, il successo dello show ha spinto Netflix a rinnovare una seconda stagione, quindi tutti gli occhi sono puntati sul futuro della ciurma di Cappello di Paglia. Oda stesso ha confermato la seconda stagione del live-action, e con il presente articolo vogliamo riportare che uno degli esecutori ha rivelato i primi indizi su come apparirà Tony Tony Chopper nel live-action.

L’aggiornamento arriva da Jaco Snyman, il protagonista protesico di One Piece di Netflix. Parlando con GameSpot, ha ricevuto una domanda piuttosto prevedibile, legata al futuro della serie Netflix. E lui stesso si è subito fiondato sull’argomento legato a Chopper.

Ha subito confessato il suo forte desiderio di mettersi al lavoro per Tony Tony Chopper. “Sarà interessante. Spero che saremo in grado di seguire lo stesso approccio che abbiamo adottato con Arlong quando ci arriveremo” ha detto Snyman. Naturalmente, One Piece di Netflix per alcuni personaggi ha adottato l’utilizzo di protesi pratiche quando ha dato vita ad Arlong. Tutti gli Uomini Pesce sono stati creati utilizzando una combinazione di protesi e trucco visivo FX. Anche un certo numero di altri personaggi del live-action di One Piece hanno utilizzato protesi, inclusi i suoi ibridi. In quanto tale, lo spettacolo ha un modello visivo per effetti pratici e Snyman spera di portare avanti quella tradizione con Chopper.

Utilizzando le protesi, One Piece di Netflix non dovrà fare affidamento sull’alta tecnologia per dare vita al dottore di Cappello di Paglia. Netflix ha già riscosso successo con un design del genere grazie a programmi come Sweet Tooth. La serie infatti racconta la storia di Gus, un ibrido uomo-cervo di 10 anni che è in viaggio alla ricerca di sua madre. E i live-action di Netflix potrebbe incanalare un’estetica simile per Chopper nella seconda stagione, e sembra che Synman sia pronto per la sfida creativa.

Fonte – Comicbook