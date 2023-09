Dopo alcune informazioni condivise in merito Onimusha di Netflix ha finalmente il suo primo trailer. Da come potete vedere in calce il promo di Onimusha da vita a Musashi Miyamoto in 3DCG, calcando ancora una volta le ultime tecniche giapponesi in merito alla computer grafica che a quanto pare sta davvero migliorando a vista d’occhio.

Il personaggio e le vicende sono ispirate dal celebre e omonimo videogioco e per l’occasione il samurai leggendario ha il volto dell’attore Toshiro Mifune. La voce del protagonista in originale è di Akio Otsuka, che il pubblico conoscerà grazie a molti videogiochi come Metal Gear.

L’attore e doppiatore è forse più conosciuto per aver prestato la voce a All For One in My Hero Academia. Quest’ultimo è stato anche molto apprezzato dal pubblico per il suo ruolo vocale sul personaggio di Jigen in Lupin III, senza dimenticare che ha mostrato il suo talento anche su Barbanera in One Piece.

Onimusha: Netflix condivide il primo trailer dell’anime

Diretto da Shin’ya Sugai e Takashi Miike, Onimusha promette di essere una visione emozionante del franchise videoludico, che offre una prospettiva interessante del leggendario Samurai Musashi Miyamoto. L’anime di Netflix uscirà il 2 novembre e ci è stato rivelato il cast completo della serie. Se volete saperne di più sui protagonisti di Onimusha di Netflix continuate con l’articolo.

La clip è davvero spettacolare e mette in risalto un grande lavoro tecnico e registico, senza dimenticare il comparto sonoro e musicale. Scene action e “slice of life” si alternano in un Giappone sanguinario e violento, dove la forza e la volontà erano il collante per andare avanti per inseguire i propri obiettivi.

Get ready for samurai action with Miyamoto Musashi in #ONIMUSHA. Voiced by Akio Otsuka, and based on Capcom's legendary "Onimusha", the series premieres November 2, only on Netflix. pic.twitter.com/TfhaNezunD — Netflix Anime (@NetflixAnime) September 20, 2023

Di seguito ruoli e doppiatori:

Akio Otsuka nel ruolo di Musashi Miyamoto

Toshihiko Seki nel ruolo di Kojiro Sasaki

Hochu Otsuka nel ruolo di Kensuke Matsui

Daiki Yamashita: Sahei

Subaru Kimura: Goro-Maru

Katsuyuki Konishi: Heikuro

Kazuyuki Okitsu: Kaizen

Makoto Furukawa: Gensai

Aya Yamane: Sayo

Ryohei Kimura: Iemon

