Il prossimo film di Miyazaki potrà essere il sequel di Nausicaä della Valle del Vento? Si tratta di una domanda piuttosto lecita, dopo aver appreso che il leggendario Hayao Miyazaki non si ritirerà dopo aver lavorato all’ultimo film di Studio Ghibli intitolato Il Ragazzo e l’Airone.

Diretto direttamente da Miyazaki, questo film ha conquistato il botteghino in Giappone dopo la sua uscita. Il lavoro di Miyazaki ha ancora una volta fatto centro e molti fan sono ansiosi di sapere quale potrebbe essere il suo prossimo lavoro. E grazie a un nuovissimo documentario, le voci su un seguito di Nausicaä della Valle del Vento sono ovunque.

L’aggiornamento arriva da 2399 Days With Hayao Miyazaki, un nuovo documentario pubblicato da NHK che documenta la realizzazione di Il Ragazzo e l’Airone. Lo speciale è affascinante e si conclude con la domanda su cosa accadrà a Miyazaki. E si può vedere il regista mentre parla del futuro prima che il documentario si interrompa su un’inquadratura di Nausicaa e Teto.

“È doloroso tornare in questo mondo“, dice Miyazaki dopo che l’artwork viene mostrato. Ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale sul prossimo lavoro di Miyazaki. Il documentario potrebbe semplicemente far scatenare i fan, ma recentemente il presidente dello Studio Ghibli ha assicurato che Miyazaki sta pensando a tutto, fuorché il ritiro.

“Pensa al prossimo progetto ogni giorno e non posso fermarlo, anzi, ci ho rinunciato” ha condiviso il produttore Toshio Suzuki con Liberation. Continua dicendo che non cerca più di dissuaderlo, poiché nella vita è solo il lavoro che lo entusiasma.

Nonostante il regista più famoso del mondo abbia oltre 80 anni, non accetta l’idea di smettere di lavorare e soprattutto dimostra di essere ancora all’altezza di ricoprire un certo tipo di incarico a questi livelli.

Chiaramente Miyazaki ha qualche tipo di progetto in mente, e l’ultimo documentario dello Studio Ghibli ha convinto i fan che abbia qualcosa a che fare con Nausicaa. Data l’eredità stellare del film, i fan adorerebbero rivedere la fantastica serie dopo tutti questi anni. Ma se il famosissimo regista volesse lanciare un altro lavoro originale, difficilmente qualcuno finirà per lamentarsi.

Fonte – Comicbook