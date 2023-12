Il Ragazzo e l’Airone: perché il titolo è stato cambiato?

Il ragazzo e l’airone ha fatto il suo debutto quest’anno e si è ampiamente confermato come uno dei più importanti successi di Studio Ghibli degli ultimi tempi. Con il presente articolo vogliamo riportare una curiosità legata al titolo. Infatti si scopre che il titolo per la sua uscita internazionale è una richiesta dello Studio Ghibli stesso!

Tutti i fan ricorderanno che inizialmente si parlava di questo film intitolato come How Do You Live?, e consisteva nell’ultimo lavoro del famoso Hayao Miyazaki. Il lungometraggio ha prima debuttato in Giappone e ora che sta per essere lanciato a livello internazionale, i fan stanno scoprendo tanti dettagli legati a questo nuovo progetto.

Uno dei grandi cambiamenti rispetto al lancio giapponese è sicuramente il cambio del titolo in il Ragazzo e l’Airone. In una recente intervista con IndieWire, il presidente di GKIDS Dave Jesteadt ha spiegato che sta lavorando a stretto contatto con lo Studio Ghibli sull’uscita internazionale del film, in un periodo in cui era ancora un progetto segreto.

E per quanto riguarda il titolo, Jesteadt ha spiegato che l’idea per un nuovo titolo è venuta al co-fondatore dello Studio Ghibli, Toshio Suzuki, come una richiesta per la sua uscita mondiale.

Viene ribadito infatti il silenzio stampa totale sul film in concomitanza con l’uscita in Giappone. Tuttavia a causa della lunga relazione tra Ghibli e Jesteadt, questi ha chiesto se si potesse annunciare che ne avevano i diritti per poter organizzare una grande uscita autunnale. E in quel momento Suzuki chiese un cambio di titolo. Anche se scopriamo questo dettaglio, non abbiamo informazioni per potere riportare la motivazione del cambio di titolo. Si pensa però che si tratti di un desiderio di allontanarsi dal nome del libro.

How Do You Live? era il nome del romanzo di Genzaburo Yoshino che ispirò Hayao Miyazaki da bambino. Ma il film in sé non è un adattamento. Prima di diventare il ragazzo e l’airone, Jesteadt ha spiegato che hanno esaminato una serie di potenziali titoli diversi.

Scopriamo infatti che avevano pensato a ‘The Tower Master’ o ‘The Grand Uncle’, ma c’era la sensazione che fossero un po’ troppo fantasy. Quindi alla fine l’opzione più vicina al suggerimento originale di Suzuki ha avuto la meglio.

