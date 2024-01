Oshi no Ko: la serie ossessiona il pubblico più giovane in Giappone

Oshi no Ko è sicuramente la serie di debutto che ha principalmente sorpreso nel 2023. E infatti la serie seinen ha spopolato grazie all’adattamento anime, ormai diventato uno dei medium di maggiore consumo degli ultimi anni. L’industria abbraccia tutti i generi, quindi i fan di tutte le età possono guardare un anime adatto a loro. Ma con il presente articolo vogliamo riportare un aggiornamento particolare, in quanto pare proprio che Oshi no Ko sia tanto apprezzato dal pubblico più giovane in Giappone. Infatti, per quanto riguarda i bambini, ci si aspetta che guardino principalmente serie anime come Doraemon. Ma un nuovo sondaggio in Giappone ha rivelato che la maggior parte degli studenti delle elementari è ossessionata da Oshi no Ko.

I bambini sono ossessionati dalla serie nata dalla mente di Aka Akasaka e disegnata da Mengo Yokoyari. Recentemente, Otakomu ha diffuso i dati di un sondaggio svolto in Giappone tra gli studenti delle elementari. Il sondaggio mirava a scoprire quale serie amano principalmente ammirano i ragazzi di oggi. Naturalmente, molti ragazzi inseriscono familiari o altre persone care, ma altri puntano altrove. Dopotutto, la terza risposta più selezionata del sondaggio è proprio Ai Hoshino.

Per quanto riguarda il resto dell’elenco, è possibile riportare altri risultati importanti. Stiamo parlando di Frieren: Beyond Journey’s End, con il personaggio principale che è riuscito a conquistare tanti voti. A questi personaggi se ne sono uniti altri come Shohei Ohtani. Purtroppo, Tanjiro non è presente nella lista, ma sicuramente il personaggio principale di Demon Slayer occupa un posto nel cuore di tutti i ragazzi.

Gli eventi ruotano attorno alla sedicenne Ai Hoshino, una talentuosa e bellissima idol, molto amata dai suoi fan. Ai sembra la personificazione della perfetta e pura fanciulla, ma non è tutto oro ciò che luccica. La sua vita si intreccerà a quella di Goro Honda, un ginecologo che vive in un’area rurale ed è un grande fan di Ai. Un giorno la sua vita cambierà quando la giovane idol si presenta alla porta del suo studio con il suo tutore, incinta di due gemelli. Goro promette alla giovane di aiutarla ad avere un parto sicuro. Tuttavia, l’incontro con una misteriosa figura causa l’improvvisa morte del dottore, o almeno è quello che Goro pensava.

Fonte – Comicbook