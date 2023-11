Oshi no Ko: la seconda stagione dell’anime debutterà nel 2024

Oshi no Ko ha sorpreso tutti quest’anno con il debutto sul piccolo schermo della prima stagione anime. E con il presente articolo vogliamo riportare che l’evento “Ichigo Production Fan Appreciation Festival 2023” ha rivelato un teaser per la seconda stagione dell’anime Oshi no Ko. E in questa occasione i fan hanno potuto scoprire la nuova stagione farà il suo debutto nel 2024. E HIDIVE aveva confermato all’Anime Expo 2023 che trasmetterà in streaming la seconda stagione di Oshi no Ko.

L’anime adatta gli eventi del manga di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari, e la prima stagione ha debuttato in Giappone il 12 aprile con un primo episodio di 90 minuti. Per quanto riguarda lo staff, Daisuke Hiramaki e Chao Nekotomi hanno diretto la prima stagione presso Doga Kobo. Jin Tanaka si è invece occupato della gestione delle sceneggiature della serie. Kanna Hirayama ha lavorato al design dei personaggi.

Scritto da Akasaka, già conosciuto per Kaguya-sama: Love is War, e disegnato da Yokoyari, il duo ha lanciato il manga sulla rivista Weekly Young Jump di Shueisha nel 2020.

Gli eventi ruotano attorno al protagonista Gorou, un ginecologo e fan di tutto il mondo riguardante le idol. Un giorno scopre però, che la sua star preferita, Ai, ha annunciato una pausa improvvisa. Gorou ancora non sa che la sua vita sta per cambiare, in quanto si ritroverà a dover assistere Ai come paziente. La idol è in attesa di due gemelli e Goro promette alla giovane di aiutarla ad avere un parto sicuro. Tuttavia, l’incontro con una misteriosa figura causa l’apparente e improvvisa morte del dottore. Infatti si risveglia in grembo alla sua amata idol, rinascendo come uno dei figli di Ai Hoshino.

Il manga ha conquistato il settimo posto nel “Next Manga Awards” del 2021, e la serie ha ricevuto una nomination per la 26esima edizione del Premio Culturale Tezuka lo scorso anno. Il manga si è classificato al 7° posto nella top 20 dei manga per lettori maschi nell’edizione 2022. Per quanto riguarda in numeri, il manga conta al momento oltre 3 milioni di copie in circolazione.

