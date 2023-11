Jujutsu Kaisen è tornato sul piccolo schermo quest’estate con la seconda stagione anime. E già dai primi episodi, si è rivelata un forte successo. Piena di azione ed emozione, il ritorno dell’anime ha ancora una volta dimostrato perché Jujutsu Kaisen è così famoso e seguito. Recentemente il team di MAPPA ha fatto un salto di qualità avviando l’arco narrativo dell’incidente di Shibuya. E con il presente articolo vogliamo riportare un aggiornamento legato all’episodio 18, che ha visto la scomparsa di un personaggio importante e amato dai fan.

L’episodio 18 di Jujutsu Kaisen è arrivato sul piccolo schermo puntuale come sempre. Ma si tratta di un episodio particolarmente emozionante, in quanto ha dato molto spazio allo stregone Nanami Kento. Dopotutto, negli episodi precedenti lo stregone è rimasto gravemente ferito dopo l’attacco subito da Jogo, che gli aveva ustionato metà parte del corpo.

Vista la gravità delle ferite, Kento Nanami non aveva molte speranza di sopravvivere. E infatti l’episodio più recente di Jujutsu Kaisen si è concluso con la morte di Nanami per mano di Mahito. Durante l’episodio Nanami sognava ad occhi aperti di leggere sulla spiaggia, ma il suo obiettivo è stato ostacolato come al solito. Nanami ha trovato un’orda di maledizioni e in questo modo Nanami è riuscito a trovare Mahito. Di conseguenza i due personaggi hanno un breve confronto, senza ricorrere a nessuno scontro. Pochi attimi prima della sua morte, Yuji riesce a raggiungere i due, e prima che Mahito sferrasse il suo colpo finale, Nanami riesce a lasciare un messaggio per Yuji.

Come puoi immaginare, la morte di Nanami ha lasciato il fandom degli anime con il cuore a pezzi. Lo stregone biondo è senza dubbi uno dei preferiti di Jujutsu Kaisen sin dall’inizio dell’anime. Nonostante i suoi modi bruschi, non si può negare l’amore che prova per i suoi studenti. Nanami, proprio come Gojo, voleva proteggere i suoi studenti dalle dure verità della società. Quindi, ovviamente, è giusto che Nanami sia stato ucciso mentre cercava di proteggere i suoi allievi. La situazione nell’arco dell’incidente di Shibuya si fa sempre più critica e manca sempre meno alla fine della seconda stagione.

Fonte – Comicbook