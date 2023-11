Jujutsu Kaisen: lo staff di MAPPA smentisce alcuni rumor legati all’episodio 17

Jujutsu Kaisen è tornato quest’estate sul piccolo schermo con la tanto attesa seconda stagione dell’adattamento anime. E nonostante gli animatori abbiano ancora una volta conquistato tutti i fan realizzando episodi dall’animazione incredibile, ci sono stati diversi alti e bassi. Questo perché da diverse settimane girano le dichiarazioni degli animatori che sui social media raccontano pubblicamente quali sono le condizioni di lavoro forsennate che devono rispettare.

Di conseguenza hanno fatto discutere molto. In questi giorni, tutti gli occhi sono puntati sullo staff dell’anime. Infatti diversi dipendenti dello studio MAPPA ha condiviso dettagli sconvolgenti sul programma di produzione dell’arco dell’incidente di Shibuya. Ma con il presente articolo vogliamo riportare che un animatore ha smentito una voce riguardante l’episodio 17 di Jujutsu Kaisen.

L’aggiornamento arriva direttamente dal direttore dell’animazione e correttore NobiliRoccia. Sui social media, lo staff, prima del rilascio dell’episodio 17 della serie, ha pubblicato un messaggio che aveva lasciato i fan in fermento. Questo messaggio informava tutti del fatto che l’episodio 17 di era completo solo al 30% poiché gli animatori faticavano a rispettare le scadenze.

Ma subito dopo la pubblicazione di questa nota, l’animatore aveva subito eliminato il post e chiarito la situazione. Si scopre che il messaggio di NobiliRoccia è stato interpretato erroneamente e preso alla lettera. In realtà l’animatore intendeva comunicare che la visione generale dell’episodio 17 lo soddisfaceva a malapena a causa delle scadenze troppo ravvicinate da rispettare per lo staff.

“Solo un avvertimento, il mio tweet è stato cancellato perché le persone lo avevano interpretato male. Col senno di poi, non avrei dovuto usare un numero“, ha condiviso l’animatore.

Di fatto, non si può negare quanto sia visivamente impressionante l’episodio 17, al punto che per molti è il migliore dell’anno e di tutte le altre serie. Tuttavia, lo staff avrebbe probabilmente fatto ancora meglio se non avesse un programma di produzione asfissiante. Sembra che gli animatori volessero portare la grafica a un livello superiore, ma la loro visione non era realizzabile entro la scadenza.

Per quanto riguarda il manga, i lettori sanno che anche qui gli eventi sono piuttosto concitati. E a rendersi protagonista è sempre Sukuna, che ha combattuto contro Gojo in uno scontro dall’esito sconvolgente.

