One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1099

One Piece è pronto a tornare con un nuovo capitolo del manga dopo la pausa seguita al capitolo 1098. Per la prima volta nella storia della serializzazione di One Piece e nella carriera di Oda, il mangaka non è riuscito a completare il manga. Infatti il capitolo 1098 presenta vignette incomplete con alcuni punti ancora abbozzati, ma comunque perfettamente leggibile. Con il presente articolo vogliamo invece riportare le prime anticipazioni del capitolo 1099.

Eiichiro Oda negli ultimi capitoli ha saputo narrare il turbolento e soprattutto tragico passato di Kuma, dalla sua tenera età fino alla sua unione all’Esercito Rivoluzionario di Dragon. Recentemente abbiamo anche riportato un approfondimento importante sul legame tra Kuma e Bonney. All’inizio dell’arco dell’isola del Futuro abbiamo scoperto che i due erano imparentati in quanto padre e figlia. Ma il capitolo 1098 ha chiarito che Kuma si è preso solo cura di Bonney, dopo la morte prematura di sua madre Jinny.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina X dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE1099 BRIEF SPOILER OF ONE PIECE CHAPTER 1099 pic.twitter.com/sVj95XrhJX — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) November 21, 2023

Come si può vedere, il capitolo 1099 si intitola “Amante della pace” e gli eventi riprendono ancora dal falshback di Kuma. Il capitolo 1098 si era chiuso con l’annuncio del ritorno al trono del Re Bekori. Quest’ultimo torna a insediarsi con alcune truppe della marina in quanto aveva ottenuto il supporto del Governo. Questo perché Bekori era il Re legittimo del paese. I fan avranno modo di vedere che Bonney ha mangiato il Frutto del Diavolo Toshi Toshi (Età Età) per errore.

Riguardo Kuma, uno dei dettagli che si conoscevano di questo personaggio prima che Oda approfondisse il suo passato, riguardava il fatto di essere considerato un tiranno. Kuma non lo è mai stato, ma Re Bekori aveva diffuso la voce che lo fosse. Ma quando il Re attacca di nuovo Sorbet, Kuma distrugge tutti e dopo questo evento da vita a una ciurma pirata.

Nel capitolo 1098 Oda ha rivelato che Bonney aveva ereditato la malattia degenerativa e priva di cure di sua madre. Con il prossimo capitolo scopriremo come sia riuscita a guarire. Infatti Dragon dice a Kuma dove si trova Vegapunk, ossia l’isola di Egg Head. Una volta arrivato li con Bonney, Kuma accetta di essere il prototipo per il progetto della clonazione delle truppe noto come Pacifista. In cambio Vegapunk avrebbe guarito Bonney.

Vegapunk aveva deciso di chiamare questo progetto Pacifista perché aveva sentito Kuma dire “sono un amante delle pace”.