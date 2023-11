Elemental e La casa dei fantasmi: dettagli dell’edizione home video Disney

Disney e Pixar propongono due chicche in home video.

Elemental, il nuovo lungometraggio targato Disney e Pixar sarà edito nei formati DVD, Blu-ray e Blu-ray Steelbook. Un omaggio alla vera storia del regista Peter Sohn per un racconto fatto di famiglia e diversità. Nella versione italiana vede tra i doppiatori Stefano De Martino e per la colonna sonora l’emozionante voce di Mr. Rain.

Presentato in anteprima alla 76° edizione del Festival di Cannes, il film è un omaggio alla vera storia del regista Peter Sohn (Il viaggio di Arlo), figlio di immigrati coreani negli Stati Uniti e sposato con una donna americana, che porta sullo schermo un racconto fatto di famiglia e diversità, in cui i confini tra gli esseri umani evaporano e l’amore riesce ad unire tutti nonostante le differenze culturali.

Elemental (qui la nostra recensione) è ambientato a Element City, popolata da cittadini appartenenti ai 4 elementi essenziali, ovvero fuoco, acqua, terra e aria. Ember è una giovane donna tenace, brillante e impetuosa la cui improvvisa amicizia con Wade, un ragazzo spiritoso, accomodante e ipersensibile, finisce per scardinare le certezze e i punti di riferimento del mondo in cui vivono. Tra le voci italiane troviamo Stefano De Martino che interpreta Wade e l’emozionante voce Mr. Rain che porta invece in scena il brano Per sempre ci sarò.

La casa dei fantasmi in home video Disney

Arriva in DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD anche La casa dei fantasmi, il family movie targato Disney ispirato all’omonima attrazione del parco a tema. Una divertente avventura fantasy che vanta un cast stellare e da Oscar in cui spiccano LaKeith Stanfield, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, oltre a Jamie Lee Curtis e Jared Leto nel ruolo del celebre personaggio The Hatbox Ghost.

Si tratta del secondo adattamento cinematografico dell’attrazione Disneyland The Haunted Mansion, dopo l’omonimo film del 2003 con Eddie Murphy.

Il film racconta la storia di una donna (Rosario Dawson) e di suo figlio che arruolano un eterogeneo gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa dagli abusivi inquilini soprannaturali. Tra vibrazioni jazz e una New Orleans molto suggestiva, La casa dei fantasmi oscilla tra il fiabesco e l’epico conquistando grandi e bambini.