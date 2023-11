Boruto: la tecnica del quarto Hokage torna nel manga

Per la prima volta dal suo debutto, Boruto, il sequel del famoso manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto, non potrà contare su Naruto nella seconda parte del manga. Infatti con il ritorno dalla lunga pausa, il sequel shonen è tornato con un nuovo arco narrativo, cambiando il titolo del manga in Two Blue Vortex. E da quando è tornato, la serie supervisionata da Kishimoto e disegnata da Ikemoto ha rivelato diverse novità interessanti.

E con il presente articolo ne vogliamo riportare un’altra, in quanto pare che il protagonista abbia ereditato una delle tecniche più importanti della Famiglia Uzumaki. Da quando Boruto è tornato alla serializzazione, i primi capitoli hanno spiegato ai lettori alcuni cambiamenti. Tra questi il Villaggio della Foglia dopo che il giovane Uzumaki ha dovuto necessariamente abbandonarlo tre anni prima del time-skip. I fan hanno già assistito ad alcuni combattimenti contro Code e Kawaki e chiaramente non potevano mancare i nuovi colpi di scena.

Il nuovo capitolo di Two Blue Vortex riprende dallo scontro tra Boruto e Code, con quest’ultimo che ha subito liberato una nuova minaccia. Boruto continua a mostrare le nuove abilità che ha acquisito durante il salto temporale, e il quarto capitolo ha rivelato che il figlio di Naruto ha ereditato la tecnica più importante e iconica del quarto Hokage. Stiamo parlando di Minato Namikaze e quindi suo nonno. Si tratta del Flying Raijin Jutsu (Tecnica del Volo del Dio del Fulmine). Se pensiamo anche al nuovo tipo di rasegan che ha studiato e creato, con questa novità, Boruto è sicuramente diventato un ninja incredibile.

I capitoli precedenti di Two Blue Vortex hanno rivelato alcune delle nuove abilità che il giovane Uzumaki ha acquisito durante l’allenamento con Sasuke. Ciò includeva un nuovo Rasengan che può rimanere in azione per una lunga durata, l’uso di rospi e ora anche il Raijin Jutsu per teletrasportarsi rapidamente su lunghe distanze.

Un’altra novità importante riguarda il nuovo maestro del protagonista. Dopo aver accennato al potenziale ritorno di Kashin Koji per aver aver aiutato il figlio di Naruto nei capitoli precedenti con un rospo, il quarto capitolo conferma tutto. Sembra che Boruto abbia imparato a usare queste tecniche grazie ai legami di Koji con Jiraiya. Questo l’ha aiutato a sbloccare alcune delle tecniche che probabilmente un giorno avrebbe imparato da Naruto.

