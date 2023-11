Boruto: Two Blue Vortex: il manga rivela la situazione di Sasuke

Boruto è tornato da poco con la seconda parte del manga e ha subito rapito l’attenzione di tutti gli appassionati. Parliamo del sequel di una serie shonen più amate e seguite di sempre in tutto il mondo, ossia, Naruto. Ma nonostante il forte legame tra i fan e il ninja biondo, gli eventi sono incentrati chiaramente su suo figlio, Boruto Uzumaki. E la seconda parte del manga ha introdotto l’atteso salto temporale, che ha mostrato non solo il cambiamento dei personaggi ma anche del Villaggio della Foglia.

Il time-skip ha avuto durata di tre anni e in questo lasso di tempo, il giovane Uzumaki si è allenato per contrastare Kawaki, responsabile per aver sconvolto ogni equilibrio nel Villaggio e della scomparsa di Naruto e Hinata. E Sasuke Uchiha ha addestrato Boruto, proprio come Jiraiya aveva fatto per Naruto prima del time skip. I capitoli precedenti hanno mostrato un po’ di azione, ma Sasuke è mancato all’appello e con il presente articolo vogliamo svelarne il motivo.

L’aggiornamento arriva dopo la pubblicazione del quarto capitolo di Boruto: Two Blue Vortex. Questo ha mostrato Boruto concentrarsi sul decacoda. Nonostante abbia avvertito Code, Boruto era rimasto ad assistere all’evoluzione consapevole del mostro, ma alla fine ha dovuto allontanarsi. Una volta al sicuro da Code, si scopre perché Sasuke non è coinvolto nel campo di battaglia. Il fratello di Itachi infatti è attualmente sigillato all’interno di un albero. Il capitolo finale del quarto capitolo rivela che Sasuke è privo di sensi avvolto in un folto albero. Boruto dice al suo mentore che dovrà aspettare più a lungo per la libertà. Al momento non si sa come sia stato sigillato.

Sicuramente non è la prima volta che vediamo personaggi sigillati in modi simili. Durante l’invasione della Foglia da parte di Code, quest’ultimo aveva sigillato diversi ninja sugli alberi usando i suoi cloni a dieci code. All’inizio poteva sembrare un’ottima idea, ma ora Code sta per subire l’ira del mostro. Dopotutto, il Decacoda è in grado di clonare coloro che sono sigillati sugli alberi e di controllarli. Quindi, mentre Sasuke si trova bloccato, il suo clone Bijuu potrebbe venir fuori presto.

Fonte – Comicbook