Boruto Two Blue Vortex: Boruto mostra le sue abilità da spadaccino

Boruto: Two Blue Vortex ha segnato il ritorno del sequel scritto e disegnato da Kishimoto. Si tratta della seconda parte che corrisponderebbe alla serie Shippuden di Naruto. Ora che il manga disegnato da Ikemoto è tornato, sta alzando la posta in gioco e ritraendo i suoi personaggi cresciuto di 3 anni.

Da Naruto Next Generations, il Villaggio della Foglia è cambiato moltissimo per il figlio del Settimo Hokage. Infatti il giovane Uzumaki è costretto a evitare amici e familiari. Il secondo capitolo di Two Blue Vortex ha fatto il suo debutto, e sembra che Boruto Uzumaki non sia solo nella gestione del chakra, ma abbia imparato ad utilizzare con maestria la spada.

Prima di proseguire ci teniamo a chiarire che seguiranno delle anticipazioni approfondite. Quindi consigliamo a coloro che devono ancora leggere il secondo capitolo di Boruto di non proseguire con la lettura.

Il potere di Ada ha letteralmente cambiato la vita di Boruto. Infatti ora tutti gli abitanti del villaggio della Foglia credono che il figlio biologico di Naruto e Hinata sia Kawaki e che il giovane Uzumaki sia il responsabile della loro apparente morte. Infatti sono momentaneamente intrappolati in un limbo progettato da Kawaki. Questo è tutto un piano di Kawaki che mira a sconfiggere Boruto per eliminare completamente la minaccia di Momoshiki presente nel suo stesso corpo.

Boruto Uzumaki non ha mai utilizzato katane nelle sue battaglie. Ma tutto è cambiato dopo l’allenamento del protagonista con Sasuke Uchiha. Ma ora sembra che il figlio di Naruto sia capace di usare la spada in combattimento. Il secondo capitolo di Two Blue Vortex ha visto Boruto usare la spada di Sasuke per eliminare più di qualche membro della nuova Organizzazione Kara di Code. Non avendo una mente propria, i villain non hanno retto il confronto con le nuove abilità del figlio di Naruto e Hinata.

Who dared to question the GOAT!? BORUTO UZUMAKI – THE STAR OF HOPE & STUDENT OF SASUKE UCHIHA! HE IS NOW HIM🔥. pic.twitter.com/NnNpPw3nzh — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) September 20, 2023

Per quanto riguarda l’adattamento anime della serie ninja, i fan sono ancora in attesa di avere nuovi aggiornamenti sui quattro episodi speciali di Naruto, annunciati per celebrare i 20 anni dell’anime. La loro uscita era prevista per il 3 settembre, per poi slittare a data da destinarsi per migliorarne qualitativamente l’animazione. Anche riguardo il sequel della serie di Kishimoto, il ritorno dell’anime di Next Generations e del potenziale adattamento di Two Blue Vortex devono ancora essere confermati dallo Studio Pierrot.

