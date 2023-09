La serie di successo in live action di One Piece è un vero successo e senza dubbio continuerà nel corso degli anni. Il cast proprio per questo è giovane e voglioso e sono anche dei veri appassionati della storia originale tratta dal famoso manga di Eiichiro Oda. Recentemente sono state diffuse molte interviste e reaction in merito, così come leggiamo su Comic Book.

Zoro e Sanji erano dei personaggi complessi da interpretare a livello fisico, anche perché gli attori hanno dovuto studiare movenze e tecniche di combattimento, così come fatto da Taz Skylar che per questa serie ha dovuto imparare a dare dei calci potenti e spettacolari proprio come il suo personaggio, il pirata cuoco dei Mugiwara.

Il bello della preparazione è che Taz non si è allenato solamente a livello fisico e tecnico, ma ha dato spazio anche all’altra dote di Sanji, ovvero cucinare. L’attore ha anche intrapreso tale strada per entrare al massimo nel ruolo, proprio come dovrebbe fare ogni bravo attore.

Infatti sui social personali e quelli di Netflix l’attore ha mostrato le sue abilità al pubblico ed ai suoi colleghi sul set, preparando delle pietanze apposta per loro. Stando alle parole di Skylar quest’ultimo si è allenato per 8 ore al giorno per circa 8 mesi, raggiungendo così un livello valido di interpretazione.

One Piece – Live Action: l’attore di Sanji parla della sua esperienza

Just kicking it on the set of #OnePieceNetflix with Taz and Jacob Bertrand 🍜 No big deal or anything. Watch the full video of Jacob’s set visit now on TUDUM: https://t.co/TJBVbj4Okb pic.twitter.com/GQqavLD8vw — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) September 19, 2023

La clip in alto mostra solamente alcune delle suo doti e tra calci e capriole ne abbiamo visto davvero delle belle. Una grande performance da parte di Taz, altamente credibile e in voga con il suo personaggio. Sempre nel video possiamo dare un’occhiata a questo dietro le quinte molto interessante, sperando che in futuro siano mostrati anche altri allenamenti di altri attori del cast. La prima stagione è composta da 8 episodi ed è uscita il 31 agosto su Netflix.

Fonte Comic Book